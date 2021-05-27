ПСБ: Консолидационные настроения на мировых рынках в течение большей части дня могут сохраняться

Рубль останется в средине коридора 73,0 – 74,0 за доллар

Сегодня, учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, в первой половине дня ожидаем попыток индекса МосБиржи ниже отметки 3700 пунктов

Ожидаем сохранения 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,20% годовых

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 кв. составила 157,4 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты компании. Рост свободного денежного потока в 3 раза позволяет акционерам рассчитывать на неплохие дивиденды. ЛУКОЙЛ остается одним из наших фаворитов в секторе. Это компания с понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и привлекательная по сравнительным мультипликаторам. Рекомендуем «покупать» акции ЛУКОЙЛа.

Группа ВТБ (ДЕРЖАТЬ) объявила финансовые результаты по МСФО за апрель и 4 месяца 2021 года - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа продолжает показывать сильные результаты в текущем году; дополнительный эффект вносит низкая база прошлого года. Так, в апреле прирост ЧПД составил 20% г/г, ЧКД – 101% г/г, ЧОД до резервов – 40% г/г; объем созданных резервов сократился на 35% г/г. Прирост расходов на персонал и административные расходы остается умеренным – 8,5% г/г. Отметим, что ВТБ пока удается удерживать процентную маржу NIM на уровне прошлого года (3,7%). Также ВТБ в апреле продолжил наращивать портфель ценных бумаг (преимущественно ОФЗ), которые по итогам года могут дать дополнительную прибыль в виде переоценки (при отсутствии форс-мажора на рынке). В целом, потенциальное снижение процентной маржи банков на фоне роста ставок с запасом перекрывается приростом портфеля кредитов и ценных бумаг и комиссионного дохода, а также снижением COR. Банк подтвердил получение прибыли по итогам года на уровне 250-270 млрд. руб. в рамках ранее озвученной стратегии.

Мы рекомендуем «держать» акции ВТБ.

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. увеличил EBITDA на 25% г/г, до $739 млн - чуть лучше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Полюса оказались чуть лучше консенсуса. Относительно 4 кв. фиксируется снижение финпоказателей, но это было ожидаемо и объясняется сезонным фактором. А рост относительно 1 кв. 2020 г. обусловлен как ростом цен на 12% г/г, так и объемов реализации - на 5% г/г. Общие денежные затраты на проданную унцию (TCC) сократились за период на 2% г/г - до $386/унц. Мы рекомендуем «покупать» акции Полюса.

ПАО «Промсвязьбанк»