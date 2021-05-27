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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 4 498,3999 руб/1 г золота и 66,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 498,3999 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 839,3999 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 571,7300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,4698 р. (1,25%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4100 р. (2,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,1800 р. (1,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,5498 р. (1,90%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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