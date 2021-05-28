«Фридом Финанс»: Ослабление драйверов роста

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сектор циклических потребительских товаров (+0,9%) демонстрирует позитивную динамику на ожиданиях продолжения тенденции к открытию экономики. В числе аутсайдеров оказались компании здравоохранения (-0,56%) из-за скептического отношения инвесторов к сегменту медицинских устройств и давления на аптечные сети в связи с планами Amazon выйти на рынок офлайн-аптек.

Ford Motor (F: +8,5%) обновил корпоративные прогнозы. Компания намерена достичь операционной маржинальности в 8% к 2023 году и инвестировать $30 млрд в сегмент электрического транспорта к 2025-му.

Walgreens Boots Alliance (WBA: -4%) находится под давлением после заявления Amazon о намерении выйти на рынок офлайн-аптек.

Comcast (CMCSA: +2,1%) заявила, что не планирует проведения сделок M&A и возобновляет обратный выкуп акций.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно негативную динамику. Переговоры между партиями по инфраструктурной программе США затягиваются. Белый дом заявил, что готов продолжить обсуждение после 31 мая. Сегодня республиканцы представят очередное предложение по стимулирующему пакету в объеме, не превышающем $1 трлн, что существенно меньше $1,7 трлн, рекомендованного ранее демократами. Достижению соглашения также препятствуют разногласия по составу и способам финансирования законопроекта. При этом многие демократы предлагают отказаться от переговоров и продвигать законопроект по партийной линии, планируя достичь прогресса к июлю.

Вчера представители ФРС впервые официально заявили о возможности начать обсуждение по сокращению объемов выкупа активов. По словам члена совета ФРС Рэндала Куорлса, такой вопрос может быть поднят на ближайших заседаниях, если данные по безработице и инфляции превзойдут ожидания. Во вторник президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли говорила о том, что ФРС обсуждает сворачивание политики QE, но пока не предпринимает никаких действий. Эти комментарии несколько отличаются от заявлений Пауэлла в прошлом месяце о том, что еще не пришло время даже задумываться о сокращении объемов QE.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,18%, китайский CSI 300 прибавил 0,33%, а японский Nikkei 225 сократился на 0,33%. EuroStoxx 50 растет на 0,05%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис повышается до 1,57%. Фьючерс на нефть марки Brent падает до $68,15 за баррель. Золото торгуется на уровне $1900 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4150–4200 пунктов.

Сегодня будет опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Рынок ожидает снижения их количества до 427,5 тыс. по сравнению с 444 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 62 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция остается в центре внимания, однако фокус постепенно перемещается на баталии вокруг инфраструктурного пакета в Конгрессе.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD почти перешел на положительную территорию, а RSI остается выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума 4238 пунктов.

27 мая квартальный отчет за четвертый квартал фискального 2021 года (1 февраля – 30 апреля) опубликует американский производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT). Инвесторы рассчитывают на рост выручки компании на 35,7%, до $8,14 млрд, по сравнению со слабым результатом за тот же период прошлого фискального года. EPS non-GAAP, по прогнозам, должна восстановиться до $1,42 (+145%), что ненамного ниже допандемийного уровня. Главным драйвером роста выручки может стать сегмент оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также положительная динамика ожидается в сегменте восстановительной терапии. Основной драйвер восстановления выручки производителей медицинского оборудования — это реализация отложенного спроса на него со стороны медучреждений и пациентов. При этом приостановка новых назначений во время пандемии способна оказывать давление на спрос в среднесрочной перспективе. В то же время улучшающаяся ситуация с заболеваемостью COVID-19 в США в отчетном периоде может оказать поддержку финансовым показателям Medtronic.