ИАЦ «Альпари»: Рынок остается в хорошем настроении

Российский рынок ценных бумаг в четверг прибавляет в весе, но покупки идут довольно осторожно. Индекс МосБиржи поднимается к 3737 пунктам — новый максимум, и может торговаться в пределах 3700-3730 пунктов. Бесконечно и без повода рынок расти не может. Индекс РТС восстановился к 1604 пунктам и легко может штурмовать 1610 пунктов.

В фаворитах спроса фигурируют расписки TCS, которые сегодня обновили пик на уровне 5326 руб. и могут стремиться к 5500 руб. далее. Акции бурно дорожают второй день подряд после того, как компания презентовала новую стратегию развития, которую инвесторы сочли позитивной.

В хорошем плюсе акции «Полиметалла», так как золото накануне пробивало $1900 за тройскую унцию и понималось выше, сейчас корректируется, но надежда на возобновление повышения остается высокой. Акциям важно закрепиться выше 1798 руб., чтобы инвесторы могли пройти к 1850 руб.

И «обычка», и префы «Сбербанка» остаются среди лидеров спроса. Бумаги продолжают развивать восходящий тренд. В первом случае акция возвращается к 311,50 руб., почти полностью перекрывая майский дивидендный гэп вниз.

В минусе держатся бумаги «ММК» и «ФосАгро», а также акции «РусГидро». В ситуации с последними отмечается сильное давление, но бумага пока детально отрабатывает все уровни поддержки и вниз не срывается. При пробое 0,8170 «медведи» здесь могут направиться к 0,8150 руб.

Доллар США под вечер чуть ускоряет снижение, но в валютной секции мало что меняется в последние дни. «Американец» стоит 73,40 руб. и балансирует в пределах 73,30-74,00 руб. Евро торгуется по 89,55 руб. и может двигаться в рамках 89,50-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»