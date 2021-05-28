«Открытие»: Российский рынок продолжает осваивать рекорды

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российский рынок продолжает осваивать рекорды

К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3720,10 п. (+0,24%), а РТС – 1596,37 п. (+0,36%). В первой половине дня отечественный рынок консолидировался. Внешний фон нельзя назвать однозначно позитивным, да и локальная идея, связанная с переговорами РФ и США, уже отыграна до уровня нейтральных ожиданий, но остаются ещё оптимистичные возможности исхода встречи. Нефть торгуется выше $68 за баррель Brent, но также пока нет поводов для рыночных акцентированных надежд, или тревог. Корпоративный фон стал заметно скуднее.

Лидером дня вновь был сектор финансов (+1,5%) за счёт роста бумаг TCS Group, Банка «Санкт-Петербург», ВТБ и Сбербанка. Слабее всех был сектор химии и нефтехимии (-2,8%), где активно снижались акции «Казаньоргсинтез» и «ФосАгро».

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что прибыль ВТБ по итогам года ожидается на уровне 250-270 млрд рублей и планируется увеличивать её на 10% ежегодно. Однако накануне вышел отчёт, который показал, что 40% этого плана уже выполнено за первые четыре месяца года. Соответственно, собственные оценки банка можно назвать довольно консервативными.

«Русгидро» сообщает о сокращении прибыли по МСФО в I квартале на 21,1% до 20,4 млрд рублей. EBITDA упал на 4,7% до 34,9 млрд рублей. Выручка, напротив, выросла до 111,462 млрд рублей с 106,214 млрд рублей годом ранее.

Скорректированная EBITDA «Полюса» в I квартале 2021 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $739 млн. Хотя по сравнению с предыдущим кварталом показатель упал на 35%. Скорректированная чистая прибыль «Полюса» в I квартале составила $469 млн, она выросла на 39% год к году, хотя сократилась на 36% к предыдущему кварталу. ТСС группы составили $386 на унцию - на 2% меньше, чем в январе-марте прошлого года, но на 9% больше, чем в предыдущем квартале. Капзатраты «Полюса» в I квартале составили $127 млн. Чистый долг «Полюса» на конец марта составил $2,074 млрд, его отношение к EBITDA - 0,5х. По мнению главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Неплохие, но в целом ожидаемые результаты. Сравнение в квартальном выражении для «Полюса» не имеет особого смысла из-за сезонности добычи. В то же время рост финансовых результатов по сравнению с I кварталом 2020 года в первую очередь обусловлен более высокой ценой реализации золота (+12% г/г) и увеличением объёмов реализации (+5% г/г)».

Инфляция ускоряется намекая на более агрессивное повышение ставки ЦБ РФ

Рубль укреплял свои позиции. Индекс доллара развернулся и вновь ушёл в минус. AUD и NZD указывали на аппетиты к риску, укрепляясь на 0,1% и 0,3% соответственно. Рубль также продолжает получать поддержку налогового периода.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5000 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 5,10% на день, 5,13% на неделю и остались на уровне 5,31% на месяц.

Инфляция в РФ продолжает оставаться на высоком уровне, что почти гарантирует повышение ставки ЦБ РФ на следующем заседании. За неделю до 24 мая цены вновь выросли на 0,2%, а в годовом выражении темпы роста превысили 5,8%. В краткосрочном плане это может оказывать давление на курс рубля, но после стабилизации ставки регулятора высокая доходность актуализирует стратегию Carry trade.

По состоянию на мск:

DXY - 90.00 (-0,05%),

USD-RUB – 73,04 (-0,14%),

EUR-RUB – 89,54 (-0,11%),

EUR-USD - $1,22 (+0,02%),

GBP-USD - $1,417 (+0,33%),

USD-JPY – 109,38 (+0,23%),

Airbus планирует активно наращивать производство самолётов

Европейские индексы торговались разнонаправленно. Секторы путешествий и гостеприимства, а также базовых материалов лидировали, а самым слабым был сектор напитков и продовольствия. Пока можно говорить о том, что поводов для снижения европейских акций нет. Представители ЕЦБ усиленно транслируют позицию, согласно которой регулятор не будет делать каких-либо резких движений по сокращению стимулов.

Индекс потребительского климата Германии поднялся до -7,0 п. с -8,6 п., но не дотянул до прогнозных -5,2 п.

Акции Airbus повышались на 6% в начале торгов. Европейский авиастроитель планирует выйти на уровень производства 64 самолётов A320 в II квартале 2023 года.

Акции Bayer AG теряли более 4% на фоне решения американского суда отказать компании в плане превентивного разрешения споров по искам о вреде средства Roundup и других гербицидов содержащих глифосат.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7010,68 п. (-0,23%),

DAX - 15413,61 п. (-0,24%),

CAC 40 - 6438,57 п. (+0,73%).

Китайские власти заинтересовались манипуляциями нефтяников

Власти КНР предписали пяти государственным нефтяным компаниям предоставить данные за несколько лет по использованию импортируемой нефти. В частности, компании подозреваются в перепродаже нефти на внутреннем рынке, а также в переработке в обход налогообложения.

На европейских торгах котировки нефти возобновили снижение. Основной идеей остаётся возможное возвращение иранского экспорта в обозримой перспективе. Впрочем, аналитики рынка больших проблем не ожидают. В J.P. Morgan считают, что к концу года Иран сможет дополнительно вывести на рынок до 500 тыс. бар. в сутки и лишь в 2022 году добавить ещё 0,5 млн бар. ежедневного предложения.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $68,23 (-0,73%),

WTI - $65,76 (-0,68%),

Золото - $1893,6 (-0,40%),

Медь - $10038,78 (+0,53%),

Никель - $17380 (+0,53%).

Рынок труда в США продолжает улучшаться

Объём заказов на товары длительного пользования в США сократился за апрель на 1,3%, что хуже прогнозов. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 38 тыс. до 406 тыс. Оценка роста ВВП в I квартале оставлена без изменения на уровне 6,4%.

После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам устремилась к 1,62%, DXY остался выше 90,00 пунктов в небольшом минусе.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,45% в NASDAQ до +0,25% в Dow Jones.

Бумаги NVDA весьма вяло отреагировали на блестящий отчёт за I квартал, а также на позитивный прогноз в условиях глобального дефицита микросхем.

Торговая сеть электроники Best Buy не только отчиталась сильно за прошедший квартал, но и ожидает сильные продажи в текущем.

АО «Открытие Брокер»