Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дате созыва ГОСА и рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2020 года

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 30 июня 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 7 июня 2021 года. Акционеры могут голосовать в электронном виде в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на сайте ВТБ Регистратора с 8 по 30 июня включительно. Материалы по вопросам повестки дня собрания будут размещены в специальном разделе на сайте ВТБ, а также станут доступны в Центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не позднее 10 июня.

Наблюдательный совет также принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям банка ВТБ в размере 32,74 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции — 18,15 млрд рублей, привилегированные акции 1-ого типа — 5,99 млрд рублей, привилегированные акции 2-ого типа — 8,60 млрд рублей. Это обеспечит дивидендную доходность в размере 3,74% по обыкновенным акциям, что будет соответствовать выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

В случае одобрения Общим собранием акционеров размер дивидендов на 10 тысяч обыкновенных акций составит 14 рублей. По сравнению с предыдущим годом размер дивидендов по обыкновенным акциям вырастет на 81%.

Рекомендованная ставка дивиденда на одну привилегированную акцию 1-ого типа — 0,00028 руб., на одну привилегированную акцию 2-ого типа — 0,0028 руб.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 15 июля 2021 года.

Выплата указанных выше дивидендов после одобрения Общим собранием акционеров будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

— в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

— в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Наблюдательным советом также был внесен ряд предложений в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет банка ВТБ: исключить из списка кандидатуру Соколова Александра Константиновича на основании его письменного заявления и включить в него кандидатуру Бакальчук Татьяны Владимировны в качестве независимого члена Наблюдательного совета банка ВТБ.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Наблюдательный Совет подтвердил наши планы по размеру дивидендов по обыкновенным акциям, соответствующих выплате в размере 50% от чистой прибыли. Мы рассчитываем, что Общее собрание акционеров согласится с нашим предложением, что позволит нам встать на траекторию уверенного и стабильного роста дивидендной доходности по акциям ВТБ».