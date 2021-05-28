Наблюдательный совет ВТБ принял решение о дате созыва ГОСА и рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2020 года

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 30 июня 2021 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 7 июня 2021 года. Акционеры могут голосовать в электронном виде в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на сайте ВТБ Регистратора с 8 по 30 июня включительно. Материалы по вопросам повестки дня собрания будут размещены в специальном разделе на сайте ВТБ, а также станут доступны в Центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не позднее 10 июня.
Наблюдательный совет также принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям банка ВТБ в размере 32,74 млрд рублей. Распределение дивидендных выплат рекомендовано осуществить в следующей пропорции: обыкновенные акции — 18,15 млрд рублей, привилегированные акции
В случае одобрения Общим собранием акционеров размер дивидендов на 10 тысяч обыкновенных акций составит 14 рублей. По сравнению с предыдущим годом размер дивидендов по обыкновенным акциям вырастет на 81%.
Рекомендованная ставка дивиденда на одну привилегированную акцию
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 15 июля 2021 года.
Выплата указанных выше дивидендов после одобрения Общим собранием акционеров будет осуществляться в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
— в течение 10 рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
— в течение 25 рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Наблюдательным советом также был внесен ряд предложений в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет банка ВТБ: исключить из списка кандидатуру Соколова Александра Константиновича на основании его письменного заявления и включить в него кандидатуру Бакальчук Татьяны Владимировны в качестве независимого члена Наблюдательного совета банка ВТБ.
Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Наблюдательный Совет подтвердил наши планы по размеру дивидендов по обыкновенным акциям, соответствующих выплате в размере 50% от чистой прибыли. Мы рассчитываем, что Общее собрание акционеров согласится с нашим предложением, что позволит нам встать на траекторию уверенного и стабильного роста дивидендной доходности по акциям ВТБ».