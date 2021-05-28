ПСБ: Рубль стабильно торгуется в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг рубль укрепился к доллару и евро на 0,1%. Закрытие торгов прошло на уровне 73,47 за доллар и 89,59 за евро. Оптимизм в отношении рубля вырос на благоприятном внешнем фоне. Глобальные инвесторы позитивно восприняли данные по снижению числа обращений за пособием по безработице в США, а также планы администрации увеличить расходы на инфраструктурные проекты. На этом фоне индекс цен сырьевых товаров Bloomberg Commodity прибавил 1,3%. Индекс валют развивающихся стран EMCI вырос на 0,2%, индекс доллара DXY снизился н 0,1%.

Сегодня с утра рубль теряет вчерашние достижения, торгуясь немного выше 73,5 за доллар. Мы ожидаем, что высокие цены на нефть (69,5 за баррель Brent) и сохранение спроса на валюты развивающихся стран позволят рублю остаться в границах 73,0 – 74,0 за доллар.

Вчера длинные ОФЗ завершили торги практически без изменений. Ближний участок кривой вырос в доходности на 4-7 б.п., отыгрывая данные по высокой недельной инфляции. Локальные облигации развивающихся стран вчера не показали единой динамики. Лучше рынка торговались облигации Бразилии, отыгрывая хорошие данные по исполнению апрельского бюджета (профицит 3,1 млрд долл). Доходность 10-леток снизилась до 9,19% (-20 б.п.). При этом 10-летние гособлигации ЮАР выросли в доходности до 8,86% (+6 б.п.). Хорошая статистика по рынку труда в США в четверг усилила ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, доходность UST-10 выросла до 1,61% (+3 б.п.). Это умеренно негативно для российских облигаций и всех ЕМ. Впрочем, в текущей конъюнктуре ожидания роста ставок нивелируются высокими ценами на сырьевые товары.

Сегодня ожидаем, что рублевые облигации продолжат консолидироваться на достигнутых уровнях.

ПАО "Промсвязьбанк"