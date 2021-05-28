ПСБ: Нефть Brent завершает неделю ростом

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Как ожидалось, цены на нефть Brent пытаются подняться к 70 долл./барр. на ожиданиях неплохого автомобильного сезона в США (старт со следующей недели). Сильные экономические данные из Штатов также играют в плюс, повышая аппетит спекулянтов к рисковым активам. По итогам этой недели котировки Brent могут прибавить более 5%, сегодня ждем попытку теста 70 долл./барр. На следующей неделе в фокусе будет встреча ОПЕК+ и рекомендации по добыче. Сюрпризов не ожидаем и полагаем, что альянс сохранит намерения поэтапно возвращать объемы на рынок, которые смогут абсорбироваться, но при условии отсутствия новых шоков и стабильном потреблении.
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