Комментарии

ПСБ: Нефть Brent завершает неделю ростом Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Как ожидалось, цены на нефть Brent пытаются подняться к 70 долл./барр. на ожиданиях неплохого автомобильного сезона в США (старт со следующей недели). Сильные экономические данные из Штатов также играют в плюс, повышая аппетит спекулянтов к рисковым активам. По итогам этой недели котировки Brent могут прибавить более 5%, сегодня ждем попытку теста 70 долл./барр. На следующей неделе в фокусе будет встреча ОПЕК+ и рекомендации по добыче. Сюрпризов не ожидаем и полагаем, что альянс сохранит намерения поэтапно возвращать объемы на рынок, которые смогут абсорбироваться, но при условии отсутствия новых шоков и стабильном потреблении. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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