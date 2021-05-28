ПСБ: Сегодня рост на рынке акций может продолжиться, индекс МосБиржи перейдет в зону 3750-3800 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг мировые рынки не показали значимой динамики в отсутствие значимых новостей. Индекс развивающихся рынков MSCI EM смог прибавить 0,2% ввиду сохранения спроса на циклические компании на ряде рынков BRICS, вновь показав динамику лучше развитых рынков акций (MSCI World: 0%), испытывавших дефицит новостных триггеров для роста. Безыдейность на европейских и американских биржах была вызвана демонстрируемой нефтяным рынком в течение первой половины дня слабостью и некоторым повышением долларовых ставок (доходность 10-летних казначейских облигаций вчера вернулась выше 1,6%) в условиях не вполне однозначной порции статистики по США.

Так, неожиданно резко снизились заказы на товары длительного пользования в стране (-1,3% м/м; консенсус ожидал лишь торможения роста до 0,7% м/м), что, впрочем, было обусловлено спадом спроса на транспортный сектор (без его учета показатель вырос на 1%), а также сильнее ожиданий упал индекс отложенных продаж домов (-4,4) в апреле. Зато неплохо сократилось число первичных обращений по безработице на прошлой неделе, до 406 тыс., обновив посткризисные минимумы, указывая на плавное улучшение ситуации с занятостью и, вместе с заявлениями главы ФРБ Далласа Р. Каплана о более крепком рынке труда в США, чем ожидалось, способствуя росту ставок. В результате инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль по hi-tech, сохранив слабый спрос на акции сырьевых компаний. Но корпоративные новости по «фишкам» промсектора (GE, Boeing, Tesla, Ford), вывели его в лидеры роста, позволив индексам S&P500 (+0,1%) и Dow Jones IA (+0,4%) показать рост и приблизиться к историческим пикам.

По состоянию на утро пятницы настроения несколько улучшились, чему способствуют сообщения СМИ о планах Президента США Дж. Байдена расширить госрасходы в анонсируемом сегодня бюджете на 2022 год. Ключевые азиатские рынки преимущественно растут (под давлением лишь рынки КНР), умеренный рост демонстрируют фьючерсы на индексы США и Европы. Мы, несмотря на некоторое давление на товарных рынках этим утром, оцениваем ситуацию на мировых рынках как неплохую и рассчитываем на развитие позитивных настроений на них в течение дня.

В ходе торгов четверга индекс МосБиржи смог прибавить еще 0,7%, обновив исторические максимумы при усилении спроса на акции финансового сектора (TSC Group: +8,1%; ВТБ: +2,6% Сбербанк: +1,9%) и отдельные истории в других секторах (Мосэнерго: +5,1%, НОВАТЭК: +3,2%; MAIL.RU; +3,1%; Юнипро: +2,5%). Торговая активность на рынке резко выросла – объем торгов превысил 186 млрд руб., что является максимум с ноября и на 79% выше, чем в среднем за последний месяц. Учитывая неплохой внешний фон и близость котировок нефти марки Brent к отметке в 70 долл./барр., ждем сохранения тенденции к росту на рынке, с переходом индекса МосБиржи в зону 3750-3800 пунктов. Из значимых внутренних событий пятницы – финотчетности Газпрома, Интер РАО, которые, как мы ожидаем, будут неплохими, а также Транснефти.

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