ПСБ: Рубль останется в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар

Мы, несмотря на некоторое давление на товарных рынках этим утром, оцениваем ситуацию на мировых рынках как умеренно позитивную и ждем преобладания тенденции к повышению

Сегодня рост на рынке акций может продолжиться, индекс МосБиржи перейдет в зону 3750-3800 пунктов

Сегодня ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Чистая прибыль РусГидро (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 квартале снизилась до 20,4 млрд руб., EBITDA - до 34,9 млрд – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: РусГидро отчиталась несколько хуже ожиданий рынка. Опережающий рост операционных расходов негативно сказался на результатах компании. Одновременно РусГидро подтвердила намерение выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,053 руб. за акцию. Предполагаемая дивидендная доходность — около 6,4%. Поэтому как дивидендная история бумаги РусГидро могут быть интересны инвестору. Рекомендуем «покупать» с целевой ценой 0,98 руб. за акцию.

ВТБ (ДЕРЖАТЬ) сократит дивиденды на "префы" на 16,6% к первой рекомендации, обыкновенных акций это не коснется - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Речь идет о дивидендах за 2020 г. В итоге, рекомендовано всего выплатить 32,74 млрд рублей вместо изначально планировавшихся 35,65 млрд рублей. Снижение объема выплат связано с корректировкой рекомендации по дивидендам на «префы»: для бумаг 1-го типа - 5,99 млрд рублей (вместо 7,18 млрд рублей, рекомендованных в марте), для бумаг 2-го типа - 8,60 млрд рублей (вместо 10,32 млрд рублей). По обыкновенным акциям ничего не меняется - 18,15 млрд рублей, что обеспечит дивидендную доходность примерно 3,74%.

ПАО «Промсвязьбанк»