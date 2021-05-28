ПСБ: Финансовые результаты Полюса по итогам 1 кв. 2021 г.

Полюс представил вчера финансовые результаты за 1 квартал 2021 г. Их снижение по сравнению с 4 кварталом обусловлено сокращением объемов реализации, носящим отчасти сезонный и отчасти временный характер, а также цен реализации. Зато компания смогла показать уверенный рост бизнеса и доходов по сравнению с 1 кварталом 2020 года, что в совокупности поддерживает наш позитивный взгляд на ее акции, хотя и не дает достаточных оснований для переоценки. Мы ждем улучшения динамики финансовых показателей Полюса в середине года, - следствия весеннего восстановления работ на Россыпях и благоприятной ценовой конъюнктуры рынков сбыта - по нашему мнению, ключевого драйвера, поддерживающего котировки акций Полюса. Сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 20424 руб., что предполагает потенциал роста курсовой стоимости в 28% исходя из текущих котировок.

Выручка Полюса по итогам 1 квартала 2021 года составила 1,028 млрд долл., снизившись на 32% в квартальном сопоставлении ввиду снижения объема реализации, связанного с сезонностью и снижением содержания золота в руде (компания отметила его временный характер и ожидает повышения содержания в 2022 -2023 гг.), а также небольшим откатом средних цен реализации (-4% кв/кв). EBITDA компании за отчетный период сократилась несколько сильнее, чем выручка, и составила 739 млн долл. (-35% кв/кв) на фоне снижения отпускных цен на (-4% кв/кв) и роста себестоимости производства металла (AISC: +5% кв/кв). В результате рентабельность по EBITDA снизилась до 71,9% против 75,1% кварталом ранее, но по-прежнему осталась очень высокой. Чистая прибыль Полюса по итогам первых 3 месяцев 2021 года составила 450 млн (-46% кв/кв).

По сравнению с 1 кварталом 2020 года Полюс сумел нарастить ключевые финпоказатели. Так, выручка увеличилась на 18% г/г в большей степени благодаря повышению цен на золото, EBITDA – на 25%.

Свободный денежный поток в отчетном периоде хоть и оказался ниже, чем в 4 квартале, в годовом сопоставлении также увеличился (+22% г/г).

Продемонстрированные финрезультаты носят ожидаемый характер и нам не дают повода для переоценки перспектив Полюса. Мы позитивно оцениваем то, что компания смогла показать уверенный рост бизнеса и доходов по сравнению с 1 кварталом прошлого года, хотя и отмечаем, что сокращение удельных производственных затрат (AISC: -6% г/г) оказалось ниже темпов девальвации (среднеквартальный курс доллара к рублю прибавил 11% г/г) из-за усиления инфляционных процессов. В целом оцениваем текущее состояние бизнеса Полюса как весьма крепкое и ждем улучшения финансовых результатов в середине года благодаря сезонности (восстановлению работ на Россыпях) и благоприятной ценовой конъюнктуре рынков драгоценных металлов. Мы считаем, что последний фактор останется определяющим для акций компании в ближайшие кварталы.

Наш позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цен на золото и потенциал органического роста Полюса, как за счет постепенного освоения Сухого Лога, так и перспектив восстановления содержания золота в руде, позволяют нам оценивать его акции как привлекательные. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 20424 руб., что предполагает потенциал роста курсовой стоимости в 28% исходя из текущих котировок.

ПАО «Промсвязьбанк»