Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 4 475,5898 руб/1 г золота и 65,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 475,5898 руб.

1 грамм серебра - 65,3100 руб.

1 грамм платины - 2 810,4600 руб.

1 грамм палладия - 6 534,8999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8099 р. (0,51%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1200 р. (1,69%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,9399 р. (1,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8300 р. (0,56%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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