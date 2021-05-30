Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 мая: 4 477,2998 руб/1 г золота и 65,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 29 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 477,2998 руб.

1 грамм серебра - 65,3700 руб.

1 грамм платины - 2 796,4600 руб.

1 грамм палладия - 6 690,7002 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7102 р. (0,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0000 р. (0,50%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 155,8001 р. (2,38%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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