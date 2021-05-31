«Фридом Финанс»: Вектор торгам задают макроэкономические ожидания

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 27 мая американские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс S&P 500 прибавил 0,12%, достигнув 4201 пункта, Nasdaq скорректировался на символические 0,01%, а Dow Jones поднялся на 0,41%. Лидерами роста стали энергетический и финансовый сектора с результатами +1,37% и +1,19% соответственно, в аутсайдерах оказался сектор коммунальных услуг, который скорректировался на 0,66%.

Акции General Electric (GE: +7,1%) выросли на фоне заявления Airbus о намерении увеличить на 10% производство самолета A320neo, работающего на двигателе GE.Рынок автомобильных экстренных электронных звонков (eCall) в 2021-2025 годах может

увеличиваться более чем на 3% в среднем за год. Участники рынка выделяют Aptiv (APTV: +5,2%) как главного бенефициара этой динамики.

Американский дискаунтер Dollar Tree (DLTR: -7,7%) отчитался за первый квартал хуже консенсуса и предупредил инвесторов о повышении операционных издержек из-за роста фрахтовых ставок.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон для широкого рынка в целом не изменился. В центре внимания инвестсообщества остаются оценки перспектив сворачивания программы количественного смягчения в США. На этой неделе несколько представителей ФРС заявили, что считают целесообразным обсудить этот вопрос на ближайшем заседании FOMC. Между тем число заявок на пособие по безработице за прошлую неделю опустилось до минимума с середины марта 2020 года, так как в корпоративном секторе увеличился спрос на рабочую силу ввиду возобновления деловой активности. Данные о динамике ВВП США за первый квартал зафиксировали рост показателя на 6,4%, что совпало с ожиданиями рынка и во многом стало следствием масштабных фискальных стимулов.

Большинство из опрошенных агентством Reuters более чем 300 аналитиков полагают, что «бычий» тренд на фондовом рынке продолжится до конца 2021 года благодаря интенсивному восстановлению экономической активности, однако ускорение инфляции способно негативно сказаться на настроениях инвесторов. Также большая часть принявших участие в упомянутом опросе экспертов не видит поводов для коррекции широкого рынка в краткосрочной перспективе.

Азиатские фондовые площадки на торгах этой пятницы продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,06 %, китайский CSI 300 снизился на 0,32%, а японский Nikkei 225 вырос на 2,13%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,37%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,61%. Фьючерс на Brent падает до $69,16 за баррель. Золото торгуется по $1890 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4230 пунктов.

Сегодня будет опубликован апрельский индекс PCE, выступающий показателем среднего роста цен для всего личного потребления в США за исключением продуктов питания и энергии. Консенсус предполагает повышение индекса на 0,6% м/м после 0,4% за март.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 63 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Инфляция остается в центре их внимания, но сильные данные по динамике ВВП позволяют сохранять оптимизм.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD перешел на положительную территорию, а RSI держится выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума 4238 пунктов.