«Фридом Финанс»: Долгосрочный риск — новый повод для роста

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Доходность S&P 500 за последние 12 месяцев показала феноменальный результат. Ее рост превысил 40% при среднем показателе за последние десять лет чуть более 12,2%. Традиционная установка Sell in May and Go Away, то есть стратегия, предусматривающая продажу акций в мае и покупку в ноябре, не работает в новых экономических условиях, когда ФРС печатает деньги и обеспечивает огромные объемы ликвидности банкам в условиях ультранизких ставок, а государство раздает деньги напрямую населению, раздувая государственный долг. За последние десять лет доходность пятисот крупнейших компании Штатов в соотношении месяц к месяцу в среднем оказывалась отрицательной только в трех месяцах: в марте и августе (-0,1%), а также в сентябре (-0,6%). После локальной коррекции актуальным стал вопрос: будет ли рынок расти дальше?

Одним из индикаторов уверенности бизнеса в устойчивости его рыночного положения выступает активность в сфере слияний и поглощений (M&A). В этом смысле показательно то, что лишь за последнюю неделю обсуждались огромные сделки AT&T и Amazon, а с начала года ведутся переговоры по 1629 слияниям и поглощениям на сумму $662 млрд по сравнению с 643 сделками в объеме $59 млрд на том же отрезке 2020-го. В первые два квартала прошлого года тон задавала высокая неопределенность. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и компании готовы к расширению своего бизнеса. В списке самых важных драйверов роста рынка одно из первых мест занимает фактически завершившийся сезон отчетов. На сегодняшний день 95,5% компаний, входящих в S&P 500, представили свои результаты. Выручка этих эмитентов в среднем повысилась на 10,68%, а прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 51,31%. По расчетам на 29 мая 2020-го, выручка на акцию в текущем году должна была оказаться на уровне $1440,53, а 21 мая 2021-го этот прогноз был пересмотрен до $1500. В результате инвестиционные дома повышают свои цели по показателям на 2022 год до $1600 по выручке на акцию и до $209,2 по EPS (против $184,2 на 29 мая 2020- го). Хотя рынок переоценен по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, а по P/S вообще находится на исторических максимумах, с учетом имеющейся на нем ликвидности ситуация изменилась.

Несмотря на сильные «бычьи» перспективы, многие инвесторы опасаются повторения ситуации, сопровождавшей раздувание пузыря доткомов. При сохранении запланированных параметров денежно-кредитной политики баланс ФРС начнет снижаться в 2022-2023 годах, а в 2023-м впервые за последние годы будет повышена ключевая ставка. Кроме того, в этом году вероятно увеличение корпоративных налогов на фоне обсуждения глобальной минимальной ставки налога. Стоит также иметь в виду, что темпы экономического роста обязательно замедлятся с исчерпанием эффекта низкой базы, а новые меры стимулирования не смогут оказать слишком мощного воздействия на экономику и фондовые рынки. Впрочем, все эти риски относятся к долгосрочным: реализоваться им предстоит не раньше, чем во втором полугодии 2022-го. Краткосрочных факторов давления на рынок не просматривается, поэтому в ближайший месяц вполне вероятно очередное обновление исторического максимума.