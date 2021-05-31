ПСБ: Финансовые результаты Газпрома по итогам 1 кв. 2021 г.

Газпром отчитался за 1 кв. 2021 года – результаты оказались даже лучше и так довольно высоких ожиданий рынка вследствие улучшения ценовой конъюнктуры и наращивания объема поставок газа. Газпром нарастил EBITDA до максимального значения за последние 9 кварталов, а скорректированный FCF – до максимального уровня с 2017 г. (когда были введены поправки на изменения в краткосрочных депозитах). Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Газпрома позволяет акционерам рассчитывать на дивиденды по итогам квартала даже чуть выше 8 руб./акцию, а по итогам 2021 г. – более 25 руб./акцию – рекордный уровень. Мы поднимаем таргет по акциям Газпрома до 305 руб., рекомендация – «покупать».

Газпром представил хорошую отчетность за 1 кв. 2021 г. Результаты превзошли и так сильный рыночный консенсус, EBITDA выросла до максимальных значений с конца 2018 г., а скорректированный на изменения в депозитах свободный денежный поток поднялся до максимумов с 2017 г.

Выручка в 1 кв. 2021 г. выросла на 31%, до 2,2 трлн руб. на фоне роста объемов продаж газа на всех ключевых рынках Газпрома (в среднем более, чем на 20%) и на фоне улучшения ценовой конъюнктуры в Европе: средняя цена реализации газа выросла на 20% г/г – до 194 долл./1 тыс.куб.м.

EBITDA Газпрома выросла на 38% г/г – до 700,5 млрд руб., что является максимум с конца 2018 г. Рост показателя обусловлен в основном увеличением выручки от продаж газа. Рентабельность EBITDA поднялась до 31% с 29% в 1 кв. 2020 г.

Чистая прибыль составила 447,2 млрд руб. против убытка в 116,2 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. В основном это было вызвано ростом операционной прибыли в 1,6 раз и получением прибыли по курсовым разницам в рамках статьи чистый финансовый доход (расход) в 16,3 млрд руб. против убытка в 551,3 млрд руб. год назад.

Свободный денежный поток, скорректированный на изменения в краткосрочных депозитах, в 1 кв. 2021 г. вырос в 25 раз – до 467,8 млрд руб., что является максимальным значением с 2017 г. На рост показателя повлияло увеличение потока от операционной деятельности и рост краткосрочных депозитов более, чем на 200 млрд руб. по сравнению с их сокращением на 152 млрд руб. в 1 кв. 2020 г., а также сокращение капзатрат на 4% - до 271,7 млрд руб.

Долговая нагрузка Газпрома (чистый долг/EBITDA) сократилась по сравнению с уровнем на конец 2020 г. до 2,1х, а по сравнению с 1 кв. 2020 г. увеличилась.

Мы оцениваем результаты Газпрома за 1 кв. 2021 г. позитивно. Полагаем, что во 2 кв. на фоне роста спроса на газ и высоких цен результаты компании будут также сильными. Также отметим, что скорректированная на неденежные статьи прибыль Газпрома позволяет акционерам Газпрома рассчитывать на дивиденды в 8,26 руб./акцию по итогам квартала. Годовые дивиденды могут стать рекордными – более 25 руб./акцию (при норме выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО), что дает доходность около 9,5%.

На фоне сильных результатов Газпрома по итогам 1 кв. 2021 г., а также с учетом корректировки наших ожиданий по ценам на газ на этот год мы повышаем таргет по акциям с 281 рубля до 305 рублей и рекомендуем «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»