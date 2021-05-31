Россельхозбанк выступил одним из организаторов первого выпуска «зеленых» облигаций города Москвы

27 мая 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска облигаций города Москвы серии 74 сроком 7 лет объемом 70 млрд руб. и ставкой купона 7,38% годовых.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на финансирование проектов в сфере экологически чистого транспорта: приобретение электробусов, развитие линий метро.

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Это первый прецедент выпуска «зеленых» облигаций российским субъектом.

Сбор заявок проходил с 25.05.2021 по 26.05.2021 в формате биржевого бук-билдинга по купону. В ходе бук-билдинга было подано более 700 заявок со стороны инвесторов, а объем спроса инвесторов позволил эмитенту в полном объеме (70 млрд руб.) разместить выпуск при ставке купона 7,38% (доходность к погашению 7,52%). Объем данного выпуска является рекордным среди облигаций субфедеральных эмитентов.

«Успешные результаты первого среди российских регионов размещения «зеленых» облигаций города Москвы с рекордным объемом 70 млрд руб. говорят о высоком спросе инвесторов на долгосрочный качественный риск, а также о растущем интересе рыночного сообщества к «зеленым» инструментам. Мы уверены, что данный выпуск послужит фундаментом для развития рынка «зеленого» финансирования в России», - прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». Уполномоченным агентом по размещению облигаций выступил АО «Гарант-М».