ИАЦ «Альпари»: К пятнице рынок устал покупать

К вечеру пятницы российский фондовый рынок растерял силы покупать. Индекс МосБиржи консолидируется около 3734 пункта и может двигаться в пределах 3710-3750 пунктов, продолжая обновлять максимумы. Индекс РТС стоит около 1604 пунктов и способен колебаться в диапазоне 1590-1610 пунктов.

За неделю рублевый индикатор вырос на 2%. Валютный, в свою очередь, укрепился на 2,1%.

В фаворитах спроса в финале недели акции «ФосАгро», которые снижались два дня до этого и могут далее продолжить повышение вплоть до даты дивидендной отсечки. Цель роста — 4695 руб.

Неплохо выглядят бумаги «Системы» и «РусГидро», а также расписки «Ленты». В последних идет стабильное закрепление в диапазоне 238-248 руб.

Под давлением торгуются бумаги «Полиметалла», где пробита нижняя граница диапазона 1752-1807 руб. Акции стремятся к 1730 руб., и если золото будет плавно слабеть, легко туда дойдут.

В минус опять утянуло акции «Аэрофлота», которые развивают краткосрочный нисходящий тренд с возможной целью на 68 руб. Росавиация открыла доступ для полетов в 19 стран, но, по сравнению с доковидной географией, это примерно капля в море.

За неделю в лидеры роста выбились расписки TCS с повышением на 18,7%, а также бумаги Mail (+11,3%) и «Новатэка» (+6,6%). Бумаги банков – «Сбера» и «ВТБ» – замыкают пятерку фаворитов недели. Хуже рынка за неделю оказалась динамика бумаг «ФСК ЕЭС» (04%).

Доллар США в пятницу вечером слабеет, хотя в первую половину дня торговался вполне позитивно. Интересно, что внешний фон ухудшился, и рубль как будто воспрял духом. Доллар торгуется по 73,30 руб. и может колебаться в пределах 73,10-74,00 руб. Евро торгуется по 89,28 руб., заметно сползает вниз и способен дотянуться до 89,00. За пять торговых дней доллар снизился на 0,4%, евро упал на 0,65%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»