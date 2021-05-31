ПСБ: Сегодня ждем снижения торговой активности и перехода индекса МосБиржи к консолидации в зоне 3700-3750 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки завершили неделю умеренным ростом. Заданный ожиданиями расширения госрасходов в США и некоторым откатом долларовых ставок утром в пятницу позитивный настрой на фондовых и товарных рынках сохранился в течение дня: индекс развивающихся рынков MSCI EM подрос на 0,5%, практически отыграв просадку первой половины мая, индекс развитых рынков акций MSCI World прибавил 0,3%, протестировав исторические максимумы. Основные американские индексы прибавили в пределах 0,2% перед «длинными» выходными (сегодня в США выходной – празднуется День поминовения) при поддержке стабильности товарных рынков и оказавшейся в целом неплохой статистики.

Так, сохранился, совпав с ожиданиями, рост потребительских расходов в стране в апреле (+0,5% м/м, в марте: +4,2% м/м), заметно лучше ожиданий оказался майский PMI Чикаго (75 пунктов, против ожидавшихся 68 пунктов), отразив ускорение роста деловой активности в ключевом промышленно развитом регионе США и задав позитивные ожидания по данным по деловой активности, выходящим на этой неделе. Чуть менее сильно упали доходы американцев за апрель (-13,1% м/м против ожидавшихся -14,1%) после завершения активной фазы выплат в рамках программы поддержки населения, запущенной Президентом США Дж. Байденом в начале года. Отметим, что торможение роста доходов, вопреки взлету базового индекса РСЕ, ключевого ценового индикатора ФРС, до 3,1% г/г (максимум аж с 1992 г.!), способствовало откату доходности 10-летних UST «под» 1,6% и инфляционных ожиданий, заставляя инвесторов чуть более осторожно оценивать дальнейшие перспективы инфляции и американской экономики.

Эта неделе крайне насыщена экономическими публикациями, что, по нашему мнению, определит динамику долларовых ставок и мировых рынков. В фокусе внимания инвесторов будут блоки страновых PMI в промышленности (вторник) и в секторе услуг (четверг), а также данные по рынку труда в США (среда, пятница), которые позволят скорректировать ожидания как по экономике США, так и по срокам сворачивания программ ФРС по выкупу активов.

По состоянию на утро понедельника на мировых рынках царит безыдейность, задаваемая выходными в США и Великобритании. Ключевые азиатские рынки, за исключением корректирующихся индексов Японии, не показывают значимой динамики, фьючерсы на индексы США – в слабом «плюсе». Лишь товарные рынки этим утром умеренно растут, позволяя оценивать ситуацию на рынках как близкую к нейтральной.

В начале пятничных торгов индекс МосБиржи пытался продолжить рост и протестировал отметку в 3750 пунктов, однако по итогам торговой сессии потерял 0,2%, откатившись от исторического максимума ввиду фиксации прибыли в финансовом, нефтегазовом и транспортном секторах, вызванной прекращением роста нефтяных котировок и спадом оптимизма на мировых рынках. Ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности, мы ждем сегодня сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов. Но продолжаем позитивно смотреть на рынок, видя основания для развития роста в июне в виде крепости товарных рынков и фундаментальной привлекательности российских "фишек" в условиях высокого глоабльного аппетита к риску. Из значимых корпоративных событий дня – финотчетность Аэрофлота за 1 квартал.

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