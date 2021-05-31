ПСБ: По состоянию на утро понедельника на мировых рынках царит безыдейность, задаваемая выходными в США и Великобритании

Рубль может продолжить укрепление и уйти ближе к нижней границе диапазоне 72,5 – 74,5 за доллар

Мы ждем сегодня сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса МосБиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов

Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется на уровне 7,00 – 7,20% годовых

Газпром (ПОКУПАТЬ) отчитался за 1 кв. 2021 г. по МСФО, чистая прибыль составила 447 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы высоко оцениваем результаты Газпрома за 1 кв. 2021 г. Основной рост показателей был обусловлен восстановлением цен и увеличением поставок в ДЗ. Акционеры могут рассчитывать на дивиденды по итогам года в 25 руб. на акцию и выше, что является рекордным уровнем. Дивдоходность составит примерно 9,5%. Сильные результаты компании, а также наши корректировки по ожидаемым ценам на газ в 2021 году позволили повысить таргет по акциям с 281 до 305 руб. Рекомендуем «покупать».

EBITDA Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 кв. выросла до 49,99 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На рост финансовых показателей компании повлияло увеличение доходов от трейдинга и восстановление доходов в сегменте традиционной генерации. Ожидаем, что в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке электроэнергии показатели компании в этом году продолжат рост. Рекомендуем «покупать» бумаги Интер РАО с целевой ценой 6,03 руб. за акцию.

СД РусГидро (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за 2020 г. в 0,053 руб. на акцию - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Предполагаемая дивидендная доходность — около 6,4%. Поэтому как дивидендная история бумаги РусГидро могут быть интересны инвестору. Рекомендуем «покупать» с целевой ценой 0,98 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»