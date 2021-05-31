ПСБ: Российский продовольственный ритейл тенденции 2021 г.

За последние месяцы на рынке российского продовольственного ритейла произошло несколько крупных сделок по приобретению действующих игроков. В итоге сформировалось 2 сетевых лидера с долей 22%-24% и остальные игроки, занимающие не более 3% каждый. Мы ожидаем продолжения тенденции консолидации среди ритейлеров с меньшей долей. Мы также видим тенденцию «объединения» несетевых игроков на маркетплейсах в поисках клиентов

За последние месяцы в продовольственном ритейле наблюдалось несколько крупных сделок, направленных на объединение действующих бизнесов и усиление рыночных позиций игроков. По нашему мнению, консолидация – явление, которое мы будем наблюдать и в дальнейшем: по данным Infoline, доля ТОП-10 компаний ритейла выросла за 2020 г. с 33,3% до 37,4%. При этом кризис показал, что прибыльными остаются те, у кого есть достаточные мощности для быстрой модернизации и умение подстраиваться под сложившиеся условия.

Так, в марте 2021 г. стало известно о предстоящем слиянии крупнейших игроков Сибирского и Дальневосточного продовольственного ритейла – ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата». Совокупная выручка участников в 2020 году составила более 120 млрд руб. без НДС. Все игроки занимали крупные доли на рынках Сибири и Дальнего Востока, а слияние дало преимущество как в снижении конкуренции, так и в оптимизации внутренних процессов.

Затем в мае произошло подряд еще 2 сделки: Магнит+Дикси и Лента+Билла. Эти покупки характерны тем, что игроки уже не региональные, а федеральные и борются за рынки мегаполисов. Если сделки будут одобрены ФАС, в России появятся 2 крупнейших игрока, занимающих суммарно 22%-24% рынка (Х5 и Магнит) и на 3-ем месте будет находиться Лента, но с большим отрывом (примерно 3% рынка).

Подобные сделки, как правило, преследуют следующие цели:

Получение представительства (или увеличение доли) в регионах с высокой маржинальностью и высокой конкуренцией; Перенимание опыта и оптимизация процессов поставок/развитие доставки на большее число регионов/улучшение логистики; Устранение более слабого конкурента. Билла последние 3 года генерировала убытки, а Дикси в 2020 году показала такую же выручку, как и в 2018 г., и это несмотря на то, что в целом ритейл выиграл от пандемийного года.



В том, что все эти сделки пришлись примерно на один промежуток времени, нет ничего странного: более сильные игроки, пережившие пандемию с большим приростом в выручке, поглощают более слабых. В последние годы усиливается тенденция на универсальность и доступность: ритейлеры стараются покрыть все запросы потребителя в удобной ему форме (доставки, в т.ч. экспресс-/возможность возврата и т.д.). От оперативности этих сервисов зависит во многом лидирующее положение игроков. Таким образом, мы ожидаем продолжения консолидации рынка.

Несетевые ритейлеры, в свою очередь, все чаще «объединяются» или стараются искать представительство в более крупных сетях или в маркетплейсах. По данным индекса Опоры RSBI (осуществляет мониторинг деловой активности малого и среднего бизнеса), только за 2020 год 12% предпринимателей начали пользоваться маркетплейсами или агрегаторами для реализации продукции, а общая доля предприятий МСБ, использующих эти каналы сбыта, достигла 28%.

ПАО «Промсвязьбанк»