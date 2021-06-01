ИАЦ «Альпари»: Иранская нефть в США, объемы маленькие, но фактор «бычий»

Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал в марте 2021 года нефть в США в объеме 33 тыс. баррелей в сутки, сообщает Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), хотя сам Иран данный факт пока не подтверждает. Озвученные объемы очень маленькие для рынка, но сам факт. Последний раз Иран поставлял нефть в США в ноябре 1991 года, тогда объем поставок составил 64 тыс. баррелей в сутки. В свою очередь Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей. Таким образом Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива. Первое место заняла Канада (139,87 млн баррелей), третье - Мексика (17,62 млн баррелей). США в марте импортировали 179,4 млн баррелей нефти, что на 22,9 млн баррелей больше, чем в феврале.

Политика и санкции это одно, а импорт нефти из России и Ирана это, так сказать, другое. Хотя новость, мягко сказать, не самая лучшая для главного союзника США на Ближнем Востоке Израиля. Иран – главный военный и геополитический оппонент Израиля в регионе.

Напомним, что санкции Трампа обрушили производство нефти в Иране вдвое, с 3,9 до 1,9 млн баррелей в сутки, а экспорт свели практически к нулю. Недавно Bloomberg писал, что в рамках оптимистичного сценария после снятия санкций Иран сможет практически удвоить добычу и вернуть ее на досанкционные уровни за три месяца. Если персам удастся достичь сделки с новой администрацией Байдена, то через 3-6 месяцев Иран сможет добывать почти 4 млн баррелей в сутки. И конечно, второй важный момент — в наземных хранилищах и дрейфующих у побережья танкеров Иран накопил 60 млн баррелей сырой нефти. Для Тегерана нефть, конечно, — ключевой вопрос. Иран возобновил диалог с Саудовской Аравией впервые после разрыва дипломатических отношений пять лет назад. Тегеран попросил саудитов содействия в продаже нефти на мировом рынке в обмен на прекращение конфликта в Йемене, с территории которого Саудовскую Аравию дронами периодически атакуют близкие к персам повстанцы-хуситы.

Мы неоднократно отмечали, что быстрее других после пандемии COVID-19 будут восстанавливаться страны-нефтяные экспортеры. Из стран СНГ это Россия, Казахстан и Азербайджан. Могут ли действия Ирана серьезно ударить по ценам на нефть и соответственно российскому бюджету, рублю и индексу Московской биржи? С нашей точки зрения, иранская нефть это не «медвежий», а «бычий» фактор. Поставки черного золота из Персии способны затормозить ралли, но не изменить расклад на нефтяном рынке принципиально. Интрига в другом —отсрочка с появлением персидской нефти на рынке может дать старт движению Brent к $100. Хотя мы, конечно, уверены, что Байден снимет или значительно смягчит санкции против Ирана.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»