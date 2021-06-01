ИАЦ «Альпари»: Рынок провожает весну сдержанно

Российский фондовый рынок в понедельник снижается. Несмотря на позитивную нефть и в целом нейтральный внешний фон, инвесторы не рискуют покупать дополнительно.

Индекс МосБиржи снизился к 3716 пунктам и может двигаться в пределах 3700-3750 пунктов. Индекс РТС отошел к 1595 пунктам и способен торговаться в коридоре 1580-1610 пунктов.

В минус рынок утянули акции компаний металлургического сектора после комментариев первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб. прибыли в виде налогов — инвесторы начали выходить из позиций. Металлурги тут же отозвались на возможность диалога: глава «НЛМК» Владимир Лисин отметил, что было бы здорово рассмотреть тогда уж и вопрос двойного роста налоговых отчислений для отрасли, и аспект инвестиций, которые тут бурно расширялись.

Акции «Северстали» вечером падают на 4,3% к минимуму полутора месяцев, области 1682 руб., и могут отступить к 1670 руб. Акции «НорНикеля» упали к минимумам от начала мая, к отметке 26320 руб. В обоих бумагах намечается дивидендный гэп, что может дополнительно ослабить котировки.

В плюсе остались бумаги «Мечела», который отлично отчитался по итогам первого квартала 2021 года с ростом выручки на 13% г/г. Чистая прибыль вышла в плюс и составила 8 млрд руб. против убытка годом ранее. Префы компании восстановились к пикам мая около 114,25 руб. и могут подтянуться к 115-118 руб.

Доллар США вечером слегка прибавляет и торгуется по 73,39 руб., может далее балансировать в границах 73,20-74,50 руб. Евро стоит 89,73 руб. и способен колебаться в рамках 89,50-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»