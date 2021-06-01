«Открытие»: Внешний фон для рубля вновь испортился

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российский рынок переполняется торгово-финансовыми гибридами

К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3726,82 п. (-0,10%), а РТС – 1600,05 п. (-0,23%). В первой половине дня отечественный рынок консолидировался с небольшим снижением. Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Нефть дорожала, но российским акциям это почти не помогало. Активность была низкой на фоне выходных в Великобритании и США. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 30 млрд рублей.

В целом большинство секторов торговалось в плюсе. Лидировали электроэнергетика, потребительский сектор, химия и нефтехимия, а также транспорт. Во всех секторах рост более 0,8%. Слабее всех был сектор металлов и добычи, терявший около 0,8%.

Акции «Северстали» и ГМК «Норникель» торговались в минусе после дивидендной отсечки. Впрочем, на бумаги металлургов также оказало давление очередное заявление вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова о прибылях металлургов, которые не делятся с государством.

Бумаги «Яндекса» теряли около 0,2%. Однако компания объявила о покупке интернет магазина модной одежды KupiVIP. Сумма сделки не разглашается, но многие на рынке расценивают это в качестве усиления направления интернет-торговли. Впрочем, также отметим, что на отечественном рынке уже становится тесно от гибридных однотипных проектов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики РФ в текущем году до 3,5% с мартовской оценки 2,7%. В 2022 году ВВП повысится на 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой 2,6%.

Внешнеполитический фон для рубля вновь испортился

Рубль слабел на ухудшении геополитического фона. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций РФ и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. В МИД РФ также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Соответственно, у рубля не было выбора, кроме ослабления, на фоне ухудшения внешнеполитических перспектив.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей.

Ставки MosPrime остались на уровне 5,12% на день, выросли до 5,17% на неделю и 5,34% на месяц.

На Forex индекс доллара вышел в небольшой плюс и торговался выше 90 пунктов. Однако сырьевые AUD и NZD указывали на присутствие аппетитов к риску, поскольку укреплялись на 0,3% и 0,15% против американского конкурента.

По состоянию на мск:

DXY – 90,00 (-0,03%),

USD-RUB – 73,38 (+0,32%),

EUR-RUB – 89,52 (+0,34%),

EUR-USD - $1,22 (+0,09%),

GBP-USD - $1,418 (-0,03%),

USD-JPY – 109,67 (-0,12%).

Инфляция в Европе ускоряется

Торги в Европе преимущественно проходили в минусе на фоне опасений дальнейшего разогрева инфляции. В Испании инфляция выросла до 2,7% в мае с апрельских 2,2%, в Италии рост до 1,3% с 1,1%. В Германии инфляция в мае достигла 2,5% по сравнению с 26,0% в апреле.

Акции Deutsche Bank теряли около 2% на фоне заявления ФРС о беспокойствах по поводу практики работы германского банка в сфере отмывания средств.

ОЭСР ожидает, что экономика еврозоны в текущем году вырастит на 4,3%. Наиболее сильный рост в Европе покажет экономика Великобритании на 7,2%. В Испании рост составит 5,9%, во Франции 5,8%, Италии 4,5%, а Германии всего 3,3%.

По состоянию на 15:15 мск:

DAX - 15470,63 п. (-0,32%),

CAC 40 - 6477,97 п. (-0,09%).

Иран обещает резко нарастить добычу, если санкции будут сняты

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна может увеличить добычу до 6,5 млн бар. в сутки, если будут сняты американские санкции.

Профессиональные участники рынка пока скептически относятся к иранским планам наращивания добычи, ожидая дополнительных поставок в объёме 0,5 млн бар. в сутки до конца года и ещё 0,5 млн бар. прироста в 2022 году.

В ANZ Bank полагают, что в III квартале дефицит поставок будет составлять 650 тыс. бар. в сутки, а в IV квартале 950 тыс. бар. в сутки и это с учётом возможного увеличения экспорта из Ирана. В Commerzbank также наблюдают активное восстановление спроса в мире.

Однако напомним, что нефть уже многократно пыталась закрепиться выше отметки $70 за баррель Brent. Если ещё одна попытка окажется неудачной, то последующая коррекция может стать более глубокой, чем после предыдущих осечек.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $69,61 (+1,30%),

WTI - $67,22 (+1,36%),

Золото - $1908,2 (+0,15%),

Медь - $10329,79 (+0,17%),

Никель - $18195 (+1,66%).

Вечер пройдёт спокойно на фоне выходного в США

Торги в США 31 мая не проводятся по причине Дня памяти. На электронных торгах фьючерсы на основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику от -0,15% в NASDAQ до 0,1% в Dow Jones. Вечерний отрезок торгов российский рынок также проведёт в режиме консолидации.