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«Фридом Финанс»: В фокусе совещание по металлургам

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали бумаги холдинга Мечел (+0,46%). Хуже рынка выглядели акции наиболее сильных компаний металлургической отрасли Северстали (-4,33%) и Норильского никеля (-2,90%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,50, слабо реагируя на окончание налогового периода, а также на рост цены на Brent выше $69 за баррель.

В фокусе дискуссия вокруг металлургов. В центре внимания – выхваченная из контекста фраза первого вице-премьера Андрея Белоусова о «недополученных государством 100 млрд руб.» от металлургической отрасли. Стоит отметить, что тема о «высоких доходах и низких налогах» предприятий указанного сектора возникла около полутора лет назад. Сейчас реакция рынка на новости подобного рода уже не столь заметна. Рост показателей металлургических компаний был обусловлен их изначально сильными финансовыми позициями в начале экономического кризиса, а также быстрым восстановлением стоимости сырья.

Так, цена на никель в этом году достигла $20 тыс. за тонну. Алюминий подорожал с докризисных $1800 до $2500 за тонну. Стоимость стали на мировом рынке увеличилась за год примерно в полтора раза. Однако наибольший эффект от роста цен проявился лишь в 4-м квартале 2020-го и 1-м полугодии 2021-го. Налоговые и таможенные платежи также растут вместе с объемом продаж. Сегодня главы крупных производителей проведут встречу с главой Минпромторга. Повышение НДПИ и экспортных пошлин не исключено, однако, вероятнее всего, регулирующий механизм будет гибким, как и в нефтяной отрасли. Государство может заставить корпорации делиться прибылью от удорожания сырья на внутреннем рынке или сглаживать цены в обмен на отказ от повышения налоговой нагрузки на экспорт.  

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3700–3750 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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