«Открытие»: Ухудшение внешнеполитического фона играет против рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый.
- Нефть и промышленные металлы дорожают, а сырьевые валюты укрепляют свои позиции.
- Одновременно азиатские индексы преимущественно торгуются в минусе при давлении со стороны финансового сектора, технологичных компаний и металлургов.
- Российский рынок в начале дня может предпринять попытку роста за счёт сектора нефти и газа. Испуг по новым налогам для металлургов также должен пройти и акции сталеваров способны восстановить часть потерь. Рубль предпринимает попытки укрепления уже на утренних торгах.
- События предстоящего дня
- Во вторник будут публиковаться индексы производственной активности по различным странам. PMI в промышленности еврозоны ожидается на уровне 62,8 п. В Великобритании производственный PMI также ожидается на уровне предварительной оценки, или 66,1 п.
- Ещё одним важным показателем дня в 12:00 мск станет инфляция в еврозоне. Экономисты ожидают ускорение роста цен до 1,9% по сравнению с 1,6% в апреле.
- В США, кроме индекса PMI в производстве, в 17:00 мск выйдет статистика по расходам на строительство, которые могли увеличиться на 0,6% за апрель. Далее индекс ISM в производственной сфере США.
Металлургов вновь хотят обложить дополнительными налогами
Отечественный рынок начал новую неделю снижением. Внешний фон также был негативным. В Европе инвесторы вновь сосредоточили внимание на инфляционных данных за май. Рост цен зафиксирован во всех ключевых экономиках еврозоны. В Германии инфляция разогналась до 2,5% в годовом выражении. Кроме того, в России были и собственные локальные истории, которые оказали давление на ряд ключевых бумаг.
- По итогам торгов 31 мая индекс МосБиржи - 3721,63 п. (-0,24%), а РТС - 1597,54 п. (-0,39%).
- 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Наиболее сильный рост показал сектор строительных компаний (+1,42%), а самым слабым оказался сектор металлов и добычи (-0,88%). Активность была ниже обычного из-за выходных в Великобритании и США.
- Бумаги «Северстали» (-4,11%) и ГМК «Норникель» (-2,69%) снижались после дивидендной отсечки. Однако весь сектор металлургии чувствовал себя под давлением на фоне заявлений вице-премьера Андрея Белоусова, который считает, что сталевары воспользовались ситуацией и не доплатили налогов на 100 млрд рублей. Ситуация заключалась в том, что на фоне льготной ипотеки был отмечен резкий рост цен на недвижимость, а также параллельно росли цены на сталь. Однако процесс этот скорее можно отнести на счёт глобального рынка. Во всяком случае, в Китае вопрос чрезмерного роста цен на сталь также озаботил государство и предпринятые в мае меры остановили спекулятивную волну. На рынке опасаются, что чрезмерное внимание государства к металлургической отрасли на сей раз выльется в новые налоги, которые сократят прибыль для акционеров.
- Авиакомпания «Аэрофлот» (+0,17%) отчиталась за I квартал по МСФО. Выручка упала на 39,1% до 75,498 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 11,8% до 25,143 млрд рублей. Результаты были ожидаемыми, но уже в II квартале были расширены маршрутные направления и отмечается более активное восстановление авиаперевозок. Соответственно, эффект пандемии постепенно начнёт ослабевать.
- Бумаги Компания «Яндекс» (-0,61%) объявила о покупке интернет магазина модной одежды KupiVIP. Сумма сделки не разглашается, но многие на рынке расценивают это в качестве усиления направления интернет торговли. Впрочем, также отметим, что на отечественном рынке уже становится тесно от гибридных однотипных проектов. Фактически, можно говорить, что Сбер, OZON, «Яндекс» с разных сторон осваивают нишу информационно-финансовых торговых услуг.
- Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики РФ в текущем году до 3,5% с мартовской оценки 2,7%. В 2022 году ВВП повысится на 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой 2,6%.
Ухудшение внешнеполитического фона играет против рубля
Рубль находился под давлением из-за ухудшения внешнеполитического фона. Главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций РФ и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. В МИД РФ также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже разобрал особенности американской демократии, указав на произвол в отношении участников беспорядков 6 января в Вашингтоне. Тем самым, глава МИД РФ попытался заранее ответить на американские планы поднять вопрос прав человека во время встречи президентов двух стран.
- На Forex доллар терял свои позиции. Существенное укрепление показал евро на фоне ускорения инфляции в еврозоне, что может поставить ЕЦБ в ситуацию вынужденных действий. Впереди также инфляция цен производителей еврозоны, которая может оказаться ещё более удручающей. Также позитивно торговались AUD и NZD, которые отыгрывали у американца 0,3% и 0,35% соответственно.
- В целом, у рубля ещё сохраняются шансы на укрепление, но до заседания ЦБ РФ реальной мотивации для рубля нет. От регулятора можно ждать очередного повышения ставки и обозначения ориентиров предела текущей нормализации денежной политики. В теории, рубль может вернуть себе реальную положительную доходность, что повысит его актуальность в рамках стратегии “Carry Trade”.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY – 89,85 (-0,21%),
- USD-RUB – 73,43 (+0,38%),
- EUR-RUB – 89,79 (+0,64%),
- EUR-USD - $1,222 (+0,3%),
- GBP-USD - $1,421 (+0,14%),
- USD-JPY – 109,55 (-0,23%).
Пандемия в Индии активно отступает
Торги в Азии проходили разнонаправленно. Накануне работавшие европейские площадки закрылись преимущественно в минусе на фоне ускорения инфляции в странах еврозоны. Азиатские инвесторы реагировали на местную статистику по деловой активности и динамику пандемии.
По состоянию на 8:45 мск:
- NIKKEI 225 - 28791,35 п. (-0,24%),
- Hang Seng - 29317,71 п. (+0,57%),
- Shanghai Composite - 3613,19 п. (-0,06%).
ОПЕК+ ждёт более высокий дефицит предложения
Нефть начинает новый месяц с попытки закрепиться выше $70 за баррель Brent. Этому способствует улучшение эпидемиологической ситуации в Индии, относительно сильная статистика по Китаю, да и начало высокого сезона в северном полушарии.
- Статистическая фирма GasBuddy отмечает, что потребление бензина в США на прошедших длинных выходных было на 9,6% выше среднего показателя выходных за последний месяц.
- Технический комитет ОПЕК+ опубликовал свои очередные прогнозы перед совещанием министров. Средний дефицит предложения в текущем году составит 1,4 млн бар. в день по сравнению с апрельской оценкой 1,2 млн бар. в сутки. В июле мировые запасы упадут ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 годы.
- Фьючерсы на поставку железной руды на Даляньской товарной бирже подскочили почти на 6% после того, как администрация Таншаня ослабила ограничения производства для ряда предприятий, которые завершили модернизацию с целью снижения выбросов. Цены на сталь, напротив, снижались. Фьючерсы на поставку арматурной стали на Шанхайской Фьючерсной Бирже теряли более 1%.
По состоянию на 9:05 мск:
- Brent - $70,28 (+1,38%),
- WTI - $67,68 (+2,05%),
- Золото - $1916,4 (+0,58%),
- Медь - $10348,53 (+0,35%),
- Никель - $18320 (+1,14%).