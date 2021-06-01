«Открытие»: Ухудшение внешнеполитического фона играет против рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый.

Нефть и промышленные металлы дорожают, а сырьевые валюты укрепляют свои позиции.

Одновременно азиатские индексы преимущественно торгуются в минусе при давлении со стороны финансового сектора, технологичных компаний и металлургов.

Российский рынок в начале дня может предпринять попытку роста за счёт сектора нефти и газа. Испуг по новым налогам для металлургов также должен пройти и акции сталеваров способны восстановить часть потерь. Рубль предпринимает попытки укрепления уже на утренних торгах.

События предстоящего дня

Во вторник будут публиковаться индексы производственной активности по различным странам. PMI в промышленности еврозоны ожидается на уровне 62,8 п. В Великобритании производственный PMI также ожидается на уровне предварительной оценки, или 66,1 п.

Ещё одним важным показателем дня в 12:00 мск станет инфляция в еврозоне. Экономисты ожидают ускорение роста цен до 1,9% по сравнению с 1,6% в апреле.

В США, кроме индекса PMI в производстве, в 17:00 мск выйдет статистика по расходам на строительство, которые могли увеличиться на 0,6% за апрель. Далее индекс ISM в производственной сфере США.

Металлургов вновь хотят обложить дополнительными налогами

Отечественный рынок начал новую неделю снижением. Внешний фон также был негативным. В Европе инвесторы вновь сосредоточили внимание на инфляционных данных за май. Рост цен зафиксирован во всех ключевых экономиках еврозоны. В Германии инфляция разогналась до 2,5% в годовом выражении. Кроме того, в России были и собственные локальные истории, которые оказали давление на ряд ключевых бумаг.

По итогам торгов 31 мая индекс МосБиржи - 3721,63 п. (-0,24%), а РТС - 1597,54 п. (-0,39%).

7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Наиболее сильный рост показал сектор строительных компаний (+1,42%), а самым слабым оказался сектор металлов и добычи (-0,88%). Активность была ниже обычного из-за выходных в Великобритании и США.

Бумаги «Северстали» (-4,11%) и ГМК «Норникель» (-2,69%) снижались после дивидендной отсечки. Однако весь сектор металлургии чувствовал себя под давлением на фоне заявлений вице-премьера Андрея Белоусова, который считает, что сталевары воспользовались ситуацией и не доплатили налогов на 100 млрд рублей. Ситуация заключалась в том, что на фоне льготной ипотеки был отмечен резкий рост цен на недвижимость, а также параллельно росли цены на сталь. Однако процесс этот скорее можно отнести на счёт глобального рынка. Во всяком случае, в Китае вопрос чрезмерного роста цен на сталь также озаботил государство и предпринятые в мае меры остановили спекулятивную волну. На рынке опасаются, что чрезмерное внимание государства к металлургической отрасли на сей раз выльется в новые налоги, которые сократят прибыль для акционеров.

Авиакомпания «Аэрофлот» (+0,17%) отчиталась за I квартал по МСФО. Выручка упала на 39,1% до 75,498 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 11,8% до 25,143 млрд рублей. Результаты были ожидаемыми, но уже в II квартале были расширены маршрутные направления и отмечается более активное восстановление авиаперевозок. Соответственно, эффект пандемии постепенно начнёт ослабевать.

Бумаги Компания «Яндекс» (-0,61%) объявила о покупке интернет магазина модной одежды KupiVIP. Сумма сделки не разглашается, но многие на рынке расценивают это в качестве усиления направления интернет торговли. Впрочем, также отметим, что на отечественном рынке уже становится тесно от гибридных однотипных проектов. Фактически, можно говорить, что Сбер, OZON, «Яндекс» с разных сторон осваивают нишу информационно-финансовых торговых услуг.

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики РФ в текущем году до 3,5% с мартовской оценки 2,7%. В 2022 году ВВП повысится на 2,8% по сравнению с предыдущей оценкой 2,6%.

Ухудшение внешнеполитического фона играет против рубля

Рубль находился под давлением из-за ухудшения внешнеполитического фона. Главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций РФ и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. В МИД РФ также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже разобрал особенности американской демократии, указав на произвол в отношении участников беспорядков 6 января в Вашингтоне. Тем самым, глава МИД РФ попытался заранее ответить на американские планы поднять вопрос прав человека во время встречи президентов двух стран.

На Forex доллар терял свои позиции. Существенное укрепление показал евро на фоне ускорения инфляции в еврозоне, что может поставить ЕЦБ в ситуацию вынужденных действий. Впереди также инфляция цен производителей еврозоны, которая может оказаться ещё более удручающей. Также позитивно торговались AUD и NZD, которые отыгрывали у американца 0,3% и 0,35% соответственно.

В целом, у рубля ещё сохраняются шансы на укрепление, но до заседания ЦБ РФ реальной мотивации для рубля нет. От регулятора можно ждать очередного повышения ставки и обозначения ориентиров предела текущей нормализации денежной политики. В теории, рубль может вернуть себе реальную положительную доходность, что повысит его актуальность в рамках стратегии “Carry Trade”.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 89,85 (-0,21%),

USD-RUB – 73,43 (+0,38%),

EUR-RUB – 89,79 (+0,64%),

EUR-USD - $1,222 (+0,3%),

GBP-USD - $1,421 (+0,14%),

USD-JPY – 109,55 (-0,23%).

Пандемия в Индии активно отступает

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Накануне работавшие европейские площадки закрылись преимущественно в минусе на фоне ускорения инфляции в странах еврозоны. Азиатские инвесторы реагировали на местную статистику по деловой активности и динамику пандемии.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 28791,35 п. (-0,24%),

Hang Seng - 29317,71 п. (+0,57%),

Shanghai Composite - 3613,19 п. (-0,06%).

ОПЕК+ ждёт более высокий дефицит предложения

Нефть начинает новый месяц с попытки закрепиться выше $70 за баррель Brent. Этому способствует улучшение эпидемиологической ситуации в Индии, относительно сильная статистика по Китаю, да и начало высокого сезона в северном полушарии.

Статистическая фирма GasBuddy отмечает, что потребление бензина в США на прошедших длинных выходных было на 9,6% выше среднего показателя выходных за последний месяц.

Технический комитет ОПЕК+ опубликовал свои очередные прогнозы перед совещанием министров. Средний дефицит предложения в текущем году составит 1,4 млн бар. в день по сравнению с апрельской оценкой 1,2 млн бар. в сутки. В июле мировые запасы упадут ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 годы.

Фьючерсы на поставку железной руды на Даляньской товарной бирже подскочили почти на 6% после того, как администрация Таншаня ослабила ограничения производства для ряда предприятий, которые завершили модернизацию с целью снижения выбросов. Цены на сталь, напротив, снижались. Фьючерсы на поставку арматурной стали на Шанхайской Фьючерсной Бирже теряли более 1%.

По состоянию на 9:05 мск: