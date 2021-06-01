ПСБ: Сегодня ждем роста рынка акций и возврата индекса МосБиржи к историческим максимумам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки в понедельник не показали единой динамики на фоне выходных в США и Великобритании. Снижение торговой активности и отсутствие знаковых ориентиров привели вчера к умеренному откату европейских биржевых индексов. Однако не воспрепятствовали росту рынков развивающихся стран – индекс MSCI EM прибавил 1,1% при фронтальном росте ключевых рынков (из стран BRICS в лидерах роста – КИТАЙ и ЮАР, чьи индексы MSCI прибавили по 1,4%). Слабее выглядел лишь российский рынок (MSCI Russia: -0.4%) на разовых факторах.

Сегодня утром на мировые рынки вернулся оптимизм. Азиатские фондовые рынки преимущественно умеренно подрастают, отыгрывая вышедший чуть лучше ожиданий PMI в промышленности Китая в мае (52 пункта, ожидалось, по консенсусу Рейтер, сохранение показателя на уровне 51,9 пункта) и слабость позиций доллара, фьючесры на индексы Европы также указывают на позитивное открытие торгов. В позитивном ключе идут торги и сырьевыми активами: повышаются цены на промышленные и драгоценные металлы (золото обновляет максимумы с января, приближаясь к пикам года), уверенно растут котировки нефти марки Brent, пытаясь закрепиться выше отметки в 70 долл./барр. Фьючерсы на индексы США остаются, как вчера, в слабом «плюсе».

Сегодня в центре внимания инвесторов страновые данные по деловой активности в промышленности. Традиционно наиболее важна для рынков информация по США: ISM в промышленности страны выйдет в 17:00 по московскому времени. В то же время станет известна и динамика расходов на строительство в США в апреле (согласно консенсус, их рост усилится до 0,6% м/м). Ждем, что эти публикации поддержат настроения, позволив индексу S&P500 показать позитивную динамику, причем не исключаем обновления им исторического максимума уже сегодня.

В понедельник индекс МосБиржи (-0,2%) снизился второй день подряд, продолжив отступать от исторических пиков при весьма низкой торговой активности на фоне царившей на мировых рынках безыдейности в условиях «длинных» выходных в США и Великобритании. Впрочем, заметное снижение показали в основном лишь «фишки» металлургического и горнодобывающего сектора, что было вызвано дивидендными «отсечками» (акции Северстали и НорНикеля начали торговаться без учета начисленных дивидендов, потеряв, впрочем, чуть меньше, - 4,1% и 2,7% соответственно) и отчасти заявлениями первого вице-премьера А. Белоусова о необходимости перечисления отраслью в бюджет дополнительно 100 млрд руб. Из «фишек» также отметим небольшой откат Газпрома (-0,4%). В лидерах роста оказались внутренние сектора, ведомые Русгидро (+3,3%), ЛСР (+2,6%) и М.Видео (+1,9%), а также акции Алроса (+2,6%) и РусАла (+1,3%), обновившие свои исторические максимумы. Во вторник, учитывая крепость рынка нефти и улучшение настроений на мировых рынках, мы ждем возобновления роста индекса МосБиржи, считаем вероятным возврат индекса выше отметки 3750 пунктов с обновлением им исторических максимумов уже сегодня.

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