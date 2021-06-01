ПСБ: Ждем закрепления Brent в 70-75 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent продолжают расти, пытаясь закрепиться в диапазоне 70-75 долл./барр. Техкомитет ОПЕК+ постановил, что избытка предложения на рынке нефти не будет в этом году, даже в случае снижения ожиданий по спросу. Ожидается снижение запасов нефти в ОЭСР ниже среднего уровня за последние 5 лет уже к концу июля. Сегодня в фокусе заседание министров ОПЕК+. Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на перспективы нефти, рассчитывая на дальнейший рост на ожиданиях восстановления спроса в связи со стартом автомобильного сезона в США и улучшением эпидемиологической ситуации в развитых странах. Дополнительной поддержкой служит сильная экономическая статистика по Европе, США и КНР.