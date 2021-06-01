ПСБ: Рост цен на нефть выше 70 долл за баррель и ослабление доллара к мировым валютам обеспечивают поддержку рублю

Диапазон 72,5 – 74,5 за доллар остается актуален.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник рубль потерял 0,4% к доллару и 0,6% к евро, показывая худший результат среди ЕМ. Индекс валют развивающихся стран вчера прибавил 0,1%. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рублю после роста курса на 2,4% по отношению к доллару за май месяц. Сегодня с утра рубль дорожает, позитивно реагируя на рост нефтяных цен выше 70 долл за баррель Brent. Оптимизм в отношении валют развивающихся стран сохраняется благодаря улучшению оценок перспектив восстановления мировой экономики и сохраняющемся монетарным стимулам центробанков развитых стран. На этом фоне рубль сегодня может отыграть вчерашние потери.

По итогам торгов в понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1 – 3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,19% годовых. Умеренное давление на рынок облигаций оказало ослабление рубля и снижение нефтяных цен в понедельник. Также сказывает ожидание традиционных аукционов Минфина РФ в среду. Локальные облигации развивающихся стран вчера торговались преимущественно в зеленой зоне. Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии, Мексики, Колумбии снизилась на 6 б.п., ЮАР – на 1 б.п.

Сегодня благодаря росту спроса на рисковые активы и на фоне роста нефтяных цен ожидаем повышения спроса на рублевые облигации. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 7,15 – 7,17% годовых.

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