Комментарии

ПСБ: На мировые рынки вернулся оптимизм, ждем преобладания роста в течение дня

Рубль может продолжить оставаться в диапазоне 72,5 – 74,5 за доллар

Во вторник ждем возобновления роста индекса МосБиржи, считаем вероятным его возврат выше отметки 3750 пунктов с обновлением исторических максимумов уже сегодня

Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 7,15 – 7,17% годовых

Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в 1 кв. нарастил чистый убыток по МСФО на 12%, до 25,1 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на снижение, результаты оказались даже чуть лучше консенсуса. Основной причиной сокращения финрезультатов Аэрофлота выступает спад пассажиропотока на международных направлениях из-за Covid-19.

Акционеры Акрона (ДЕРЖАТЬ) одобрили выплату 30 руб. на акцию за 2020 г. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами – 4 июня, доходность – примерно 0,5%. Оцениваем данную новость нейтрально.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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