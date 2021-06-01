Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 июня: 73,2965 руб/доллар США и 89,3778 руб/евро

ЦБ РФ с 1 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,2965 руб.
  • 1 евро - 89,3778 руб.
  • 10 китайских юаней - 115,2190 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2905 р. (0,39%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2953 р. (0,33%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3750 р. (0,32%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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