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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июня: 4 477,2998 руб/1 г золота и 65,1100/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 477,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,1100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 757,1499 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 638,3599 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0002 р. (0,00%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,40%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,3100 р. (1,41%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,3402 р. (0,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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