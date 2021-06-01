Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июня: 4 477,2998 руб/1 г золота и 65,1100/1 г серебра ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 477,2998 руб.

1 грамм серебра - 65,1100 руб.

1 грамм платины - 2 757,1499 руб.

1 грамм палладия - 6 638,3599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0002 р. (0,00%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,3100 р. (1,41%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,3402 р. (0,78%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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