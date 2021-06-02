«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи отыграет утреннее падение, прогноз – 3675–3740 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск потерял 0,2%, несмотря на позитивную динамику на американском фондовом рынке и активный рост нефтяных котировок. Причиной стало ухудшение информационного фона вокруг эмитентов добывающей и металлургической отраслей, вызванное новым раундом повышения сырьевых цен.

Рыночные СМИ сообщили о заявлении министра нефти Ирана Бижана Намдар Зангане о том, что исламская республика намерена увеличить добычу нефти практически втрое, до 6,5 млн баррелей в сутки. По его словам, выйти на такие объемы производства Тегеран мог бы «легко», но «есть силы, которые этого не хотят».

Глава Минпромторга Денис Мантуров сегодня проведет встречу с представителями металлургических компаний, на которой будут обсуждаться цены на их продукцию. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что указанные корпорации должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб., полученных за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Лидерами среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Мечела». Компания опубликовала оценки долгосрочного спроса на уголь, согласно которым сокращение потребления этого вида топлива в США и ЕС в рамках реализации экологических инициатив будет компенсировано ростом спроса в Азии. В частности, отмечается строительство новых электростанций в Индии и Вьетнаме, что обеспечит региональный спрос на уголь на десятилетия вперед.

ОК РУСАЛ намерена в 2021 году увеличить продажи алюминия в РФ и других странах СНГ на 20%, до 1,2 млн тонн, в 2025 году – до 1,5 млн тонн, в 2030-м – до 2 млн тонн. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин. Подобные прогнозы соответствуют сравнительно высоким оценочным темпам роста продаж компании на рынках РФ и прочих стран СНГ (в среднем около 7% г/г). Ранее Роман Андрюшин отмечал значительный потенциал наращивания продаж в КНР, где экологическое регулирование ограничило максимально разрешенные мощности по производству первичного алюминия на уровне 45 млн тонн. Этот показатель, по данным менеджмента компании, будет достигнут в ближайшие два года. Мы полагаем, что столь сильные прогнозы могут обусловить повышение справедливой стоимости компании, несмотря на снижение ее котировок на фоне обсуждения возможности дробления ее бизнеса. Ранее ключевой миноритарный акционер компании SUAL Partners Limited отклонил предложение по разделению ОК РУСАЛ на две корпоративные структуры и намерен изучать другие возможности. Однако неопределенность в данном вопросе сохранится как минимум до собрания акционеров 24 июня.

Сегодня преобладают шансы повышения фондового рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3675–3740 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,05–73,75 и 89,00–89,95 соответственно.