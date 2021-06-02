«Фридом Финанс»: В ожидании импульса к росту

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 мая американские фондовые площадки преимущественно закрыли в плюсе. Индекс S&P 500 повысился на символические 0,08%, до 4204 пунктов. Nasdaq поднялся на 0,09%, а Dow Jones прибавил 0,19%. В целом торговая сессия оказалась спокойной, как и весь май, несмотря на наличие катализаторов для более активного роста: все отрасли широкого рынка показали слабую динамику. Однако немного лучше других выглядели сектора недвижимости (+0,65%) и коммунальных услуг (+0,46%).

Yext (YEXT: +17,6%) представила квартальные результаты выше ожиданий и подтвердила гайданс на 2022 год. Аналитики отмечают хорошие операционные результаты и позитивно оценивают перспективы компании по мере открытия экономик.

Veeva Systems (VEEV: +10,1%) также побила ожидания по выручке и EPS в рамках квартального отчета, отразив рекордный прирост новых клиентов.

HP, Inc. (HP: -8,9%) отчиталась за второй фискальный квартал лучше ожиданий и повысила гайданс. Несмотря на сильный спрос на продукцию, рентабельность бизнеса может упасть из-за нарушения цепочки поставок и роста издержек.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Минувшая неделя прошла спокойно, как и весь май: в прошлом месяце индекс S&P 500 прибавил незначительные 0,55%, несмотря на наличие потенциальных катализаторов роста (подведение итогов сезона отчетов, открытие экономик и прогресс прививочной кампании, возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС).

В фокусе внимания на текущей неделе будут двухпартийные переговоры по инфраструктурному плану. Ранее республиканцы предложили сократить объем программы, предложенный президентом ($1,7 трлн), до $928 млрд. Мы полагаем, что консенсус в Конгрессе маловероятен, поскольку позиции партий по вопросу инвестиций в экономику значительно отличаются.

Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС продолжаются, что провоцируют разнонаправленную реакцию рынка. С одной стороны, объемы государственного стимулирования в настоящее время максимальны. С другой стороны, ускорение инфляции и перегретость экономики может свидетельствовать о возможной ошибке ФРС.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,18%, китайский CSI 300 прибавил 0,39%, а японский Nikkei 225 просел на 1,15%. Европейский EuroStoxx 50 повышается на 0,19%.

Аппетит к риску сохраняется. Доходность по 10-летним трежерис колеблется вблизи 1,62%. Фьючерс на нефть марки Brent преодолевает отметку $70,7 за баррель. Золото торгуется около $1910 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4180–4230 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance падает до 61 из 100, по-прежнему, однако, отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году.

Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может демонстрировать резкие разнонаправленные движения. Ближайшее значимое сопротивление располагается в области 4190–4200 пунктов. Краткосрочные перспективы бенчмарка значительно улучшатся в случае преодоления данного рубежа.

Платформа для проведения видеоконференций Zoom Video Communications (ZM) представит 1 июня отчет за квартал, завершившийся в апреле. Ожидается, что один из главных бенефициаров пандемии продемонстрирует рост выручки на 177% г/г, с $328 млн до $908 млн. Скорректированная EPS, согласно консенсусу, достигнет $0,99 против $0,20 в прошлом году. Прогноз менеджмента по прибыли на акцию составляет $0,95–0,97. Темпы роста бизнеса Zoom замедляются по мере снятия антиковидных ограничений. Уже в следующем квартале инвесторы ожидают увеличения выручки лишь на 41% г/г. Напомним, что с момента размещения на бирже (на протяжении последних восьми кварталов) компания публиковала результаты лучше ожиданий рынка по выручке и EPS. Полагаем, что предстоящий отчет также не станет исключением ввиду активного развития продуктовой линейки и высокой лояльности пользователей. Реакция инвесторов будет зависеть в основном от обновленных прогнозов на 2021 финансовый год, а также от динамики операционных метрик.

3 июня крупный производитель одежды для фитнеса и йоги Lululemon (LULU) представит результаты за первый квартал 2021 года. В последнем отчете компания продолжала демонстрировать устойчивость показателей. Так, ее выручка подскочила на 24% при росте сопоставимых продаж на 21%, поскольку Lululemon в полной мере задействовала канал прямых продаж потребителям, чтобы компенсировать падение в розничном офлайн-сегменте. Скорректированная прибыль тогда выросла на 13%. Инвесторы надеются, что в первом финансовом квартале бизнес Lululemon продолжит набирать обороты. Стоит отметить, что прогнозы роста выручки на 63% г/г отражают эффект низкой базы из-за закрытия магазинов в аналогичный период прошлого года. Lululemon стремится извлечь выгоду из растущего спроса, поскольку потребители постепенно возвращаются в тренажерные залы и центры йоги благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в США. Также инвесторы будут следить за финансовыми результатами Mirror, канадского стартапа, который был приобретен Lululemon в прошлом году.

Также 3 июня квартальный отчет опубликует один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых и RF-решений Broadcom (AVGO). Текущий консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки на 13,3%, до $6,51 млрд, что соответствует ожиданиям менеджмента. Рост скорректированной EPS ожидается на уровне 25,1%, до $6,43. Ключевым драйвером повышения выручки останется подсегмент беспроводных RF-решений на фоне роста числа и стоимости компонентов для смартфонов с поддержкой 5G, а также расширения рынка Wi-Fi 6. В прошлом квартале компания сообщала об устойчивом спросе на платформы коммутации и маршрутизации, что указывало на усиление позиций Broadcom в сетевом сегменте продуктов для телекомов по сравнению с ее конкурентом Cisco. Сопоставление результатов двух компаний в этом сегменте будет представлять интерес для инвесторов. Также в фокусе внимания игроков рынка будут обновленные оценки роста выручки на полный 2021 год.