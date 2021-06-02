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ИАЦ «Альпари»: Ралли в нефти толкает индексы вверх

Российский рынок акций во вторник заметно подрастает. Сказывается мощнейшая сырьевая поддержка. Индекс МосБиржи поднимается к 3768 пунктам и обновляет максимумы, новой целью тут может выступать область 3770/3775 пунктов. Индекс РТС вырос к 1615 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1610-1630 пунктов.

Сырьевой рынок детально отрабатывает весь поток хороших новостей. Утром баррель Brent дорожал на фоне положительных оценок ОПЕК+ потенциального возвращения Ирана к экспортным поставкам, теперь рост опирается на рекомендации ОПЕК+ по сохранению плана повышения сырьевой добычи в июле.

Баррель Brent уже пробил $71 и может целиться выше, хотя уже сейчас нефть выглядит перекупленной.

Понятно, что в фаворитах дня на отечественном рынке как раз бумаги компаний нефтегазового сектора — «Лукойла», «Новатэка», «Роснефти», «Газпромнефти» и других. Неплохо себя чувствуют расписки «Ленты», где сохраняется растущий импульс и потенциал движения к 255 руб. 

Акции «ПИКа» сегодня обновили максимум на уровне 1075 руб., здесь положительно отыгрываются новости о сокращении обязательных требований к сфере строительства с 1 сентября 2021 года. Акции могут закрепиться в коридоре 1050-1070 руб., прежде чем протестируют 1100 руб.

Под давлением торгуются бумаги «РусГидро», «Ростелекома» и «МТС».

Доллар США слегка подрастает вечером во вторник. Очень похоже на то, что рублю снова не дают участвовать в общем ралли и старательно держат его на месте. Бакс стоит 73,50 руб. и может оставаться в границах 73,30-74,50 руб. Евро торгуется по 90,02 руб. и способен оставаться в диапазоне 89,80-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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