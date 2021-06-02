«Открытие»: «Газпром» делает заявку на рекордный год по прибыли

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

«Газпром» делает заявку на рекордный год по прибыли

К 15:15 мск индекс МосБиржи – 3775,47 п. (+1,45%), а РТС – 1617,16 п. (+1,23%). В первой половине дня отечественный рынок активно повышался, осваивая новые рекордные значения. В моменте индекс МосБиржи достигал отметки 3777,47 п. Внешний фон также отличается повышенным оптимизмом на фоне сильных данных по деловой активности в Китае и еврозоне. Нефть Brent поднялась выше $70 за баррель и обновила максимум текущего года.

Сектор нефти и газа лидировал, повышаясь на 1,6%. Отраслевой индекс металлов и добычи также восстанавливался на 1,4% после падения накануне. В лидирующей пятёрки индекса МосБиржи были бумаги «ЛУКОЙЛ», Polymetal, «ПИК», ВТБ и «НОВАТЭК».

«Московский кредитный банк» увеличил чистую прибыль по МСФО в I квартале на 60,6% до 8,3 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос на 6,0% до 1,123 трлн рублей.

«Газпром» увеличил добычу газа в январе-мае на 16,2% до 221,9 млрд кубометров. По данным самой компании поставки на внутренний рынок выросли на 16,2%, а в страны дальнего зарубежья на 27,2% до 84,2 млрд кубометров. Заполняемость ПХГ Европы остаётся на низком уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая восполнено только 8,1 млрд кубометров. Меж тем в сезон 2020-2021 годов из них было откачено 66 млрд кубометров.

∙ «НОВАТЭК» сообщает о выводе четвёртой очереди «Ямал-СПГ» на полную мощность. По первоначальным планам запуск должен был состояться ещё в конце 2019 года, но по разным причинам откладывался.

Рубль под давлением геополитики и ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ

Рубль проявлял слабость, игнорируя оптимизм фондовых рынков и рост нефти. Частично в этом виноват напряжённый внешний фон, а также ожидания повышения ставки ЦБ РФ на фоне высокой инфляции. Кроме того, можно говорить о факторе летних отпусков, поскольку начинают открываться границы, что способствует спросу на валюту со стороны выезжающих граждан.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5205 рублей.

Ставки MosPrime снизились на день до 5,07%, выросли на неделю до 5,18% и на месяц до 5,38%.

Негативное влияние на рубль оказывает краткосрочное отсутствие интереса нерезидентов к российским ОФЗ. В апреле нерезиденты сократили свою долю в ОФЗ до 19,5%, или на 138 млрд рублей. Кроме ожиданий повышения ставки ЦБ РФ негативное влияние оказывает ранее введённые ограничения США для американских организаций на покупку российского долга на первичном рынке с 14 июня.

На Forex доллар слабел, но это не касалось валют индикаторов риска. AUD и NZD демонстрировали низкую волатильность, а новозеландский доллар вовсе терял свои позиции. Норвежская крона была лидером среди валют G10.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY - 89.83 п. (-0,22%,

USD-RUB – 73,55 (+0,16%),

EUR-RUB – 89,91 (+0,14%),

EUR-USD - $1,222 (-0,02%),

GBP-USD - $1,417 (-0,26%),

USD-JPY – 109,65 (+0,08%).

Деловая активность в промышленности еврозоны на рекордном уровне

Европейские рынки торговались в плюсе. Stoxx 600 обновил очередной исторический максимум на фоне сильных данных по экономике еврозоны. На торгах основной прирост обеспечивал сектор базовых материалов.

Индекс деловой активности в производстве еврозоны вырос по итогам мая до 63,1 п., превысив первоначальную оценку 62,8 п. В Великобритании небольшое снижение до 65,8 п. с предварительных 66,1 п.

Однако рост этот сопровождается разогревом инфляции, которая по итогам мая достигла 2,0% при ожиданиях 1,9% и 1,6% в апреле. Базовый индекс потребительских цен ускорил рост до 0,9% с 0,7% в апреле.

Еврокомиссия накануне предложила исключить вакцинированных граждан Евросоюза из обязательного тестирования на коронавирус, или карантин, при путешествиях между странами альянса.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7107,40 п. (+1,21%),

DAX - 15679,19 п. (+1,67%),

CAC 40 - 6519,79 п. (+1,13%).

Нефть делает заявку на более высокий диапазон цен

Сильная статистика по производственной активности КНР и еврозоны стала дополнительным фактором роста котировок нефти. В утренние часы рынок строил свой оптимизм на улучшении статистики по новым случаям COVID-19 в Индии, а также ожиданиям более сильного дефицита нефти по оценкам ОПЕК+.

Накануне появилась информация из ОПЕК+, где ожидают расширения среднего дефицита нефти в текущем году до 1,4 млн бар. в сутки с апрельской оценки 1,2 млн бар. в сутки. Уже в июле ОПЕК+ ожидает падения глобальных коммерческих запасов ниже средних показателей за 2015-2019 годы.

В апреле и мае одним из главных поводов для слабости нефти была Индия. Ещё месяц назад в стране регистрировалось более 400 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Однако в последний день мая было зафиксировано лишь 127,5 тыс. новых заболевших. Соответственно, можно рассчитывать на то, что потребление нефти будет постепенно восстанавливаться.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $70,98 (+2,39%),

WTI - $68,45 (+3,21%),

Золото - $1912,1 (+0,36%),

Медь - $10238,3 (-0,72%),

Никель - $18175 (+0,34%).

Цикличные секторы в центре внимания