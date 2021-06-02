ИАЦ «Альпари»: Рубль игнорирует повышение цен на нефть

Во вторник, 1 июня, по итогам торгов рубль укрепился к британскому фунту и сдал позиции доллару США и евро. Российская валюта показала слабость к иностранным валютам, несмотря на значительный рост стоимости нефти марки Brent.

Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,86%, до $70,56. Максимум зафиксирован на отметке $71,30 за баррель. Министры ОПЕК+ приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

Негативное влияние на нацвалюту оказывало отсутствие интереса к российским ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) демонстрирует нисходящую динамику с 7 мая с уровня 146,31. Во вторник индекс снизился на 0,11%, до 145,05.

В среду, 2 июня, на торгах Азии нефть марки Brent стоит $70,58 за баррель. Укрепление рубля сильно замедлилось около отметки 73 руб. за доллар. Внешний фон благоприятный для него, но настораживает то, что он игнорирует повышение нефтяных котировок выше отметки $70 за баррель. А может что-то не так идет с подготовкой встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Торги на Мосбирже открылись ростом по курсу доллара. Сопротивлением выступает уровень 73,90 руб. за доллар. Если покупатели его пройдут, давление на рубль усилится по техническим причинам.

Фондовый рынок

Российские индексы закрылись ростом на фоне ралли по нефти после встречи ОПЕК+, а также подъема фондовых индексов Европы. Индекс МосБиржи сегодня вырос на 1,15%, до 3764,59 пункта, РТС — на 1,04%, до 1614,21 пункта. Индекс МосБиржи обновил максимум, после чего несколько сдал назад на фоне вечернего снижения индекса SP500.

Пространство для повышения сохраняется. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС торгуются в плюсе. Нефть корректируется, поэтому пока не начнется новый рост нефтяных котировок, подъем индексов будет ограниченным. Рост индекса РТС будет сдерживаться также ослаблением рубля.

Есть еще один негативный фактор для российских активов. Республиканцы из Конгресса США призвали госсекретаря Блинкена отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода «Северный поток-2». Пока следим за динамикой нефти. По нефти открылась дорога к уровню $75 за баррель Brent.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»