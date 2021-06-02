ПСБ: Июнь начался умеренным ослаблением рубля, но высокие цены на нефть могут вновь вернуть курс ниже 73,5 за доллар

Июнь начался умеренным ослаблением рубля, но высокие цены на нефть могут вновь вернуть курс ниже 73,5 за доллар.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера рубль подешевел до 73,51 за доллар (-0,1%). Ослабление российской валюты проходило вместе с большинством валют развивающихся стран. На 0,1% вчера подешевели валюты Мексики, ЮАР, Филиппин. Индийская рупия снизилась на 0,4%. Худшую динамику показала турецкая лира (-0,5%), негативно реагируя на комментарии президента Эрдогана о необходимости снизить процентные ставки. Общее давление на валюты ЕМ оказала статистика по росту деловой активности в мировой промышленности, что усиливает инфляционные опасения.



Сегодня с утра рубль продолжает умеренно слабеть, приближаясь к отметке 73,6 за USD. Однако удержание цен на нефть выше 70 долл за баррель Brent в ближайшие дни может вновь вернуть курс рубля ниже 73,5 за доллар.

Вчера котировки рублевых облигаций снижались, отыгрывая ожидания предложения нового госдолга. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2 – 5 б.п. Хуже рынка выглядели 4-летние ОФЗ, большой объем которых Минфин РФ намерено продать в среду. Ведомство объявило, что планирует разместить 4-летние ОФЗ 26234 на 40,2 млрд руб. и 10-летние ОФЗ 26235 на 20 млрд руб. По итогам дня доходность ОФЗ 26234 выросла до 6,65% (+9 б.п.), доходность ОФЗ 26235 выросла до 7,22% (+4 б.п.).



После прошедшего роста доходности ОФЗ в понедельник-вторник сегодня ожидаем стабилизации рынка около достигнутых уровней. Позитивным фактором для рублевых гособлигаций выступает рост цен на нефть выше 70 долл за баррель Brent.

ПАО "Промсвязьбанк"