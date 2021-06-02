ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня останется в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки во вторник продолжили повышение, развивающиеся рынки вновь выглядели сильнее развитых. Вчера поддержку рынкам оказал блок страновых PMI, указавших на уверенный рост деловой активности в промышленности в мае, подкрепивший позитивные экономические ожидания по развитым странам. Так, наряду с неплохим PMI по КНР (52 пункта), PMI в еврозоне обновил посткризисные максимумы, достигнув 63,1 пункта, что оказалось лучше ожиданий и предварительного значения (62,8 пунктов), а ISM в промышленности США в мае чуть подрос и составил 61,2 пункта. На этом фоне, а также ввиду роста нефтяных котировок, индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на 1,1%, продолжая обновлять максимумы с конца февраля и опережая индекс MSCI World (+0,2%). В Европе и США опережающий рост показали акции промышленных и сырьевых компаний, причем в США в лидеры роста среди ключевых сегментов вышли акции нефтегазовых компаний. Впрочем, основные фондовые индексы в Штатах завершили вторник невнятной динамикой, растеряв внутридневной рост ввиду фиксации прибыли в «весовом» hi-tech, а также в акциях фармацевтической отрасли.

Некоторое ухудшение настроений в США распространилось сегодня утром на азиатские рынки, показывающие разнонаправленную динамику: рынки Китая и Индии корректируются, растут Япония и Австралия. Фьючерсы на американские индексы перешли к символическому «минусу», что в совокупности с невыразительной динамикой фьючерсов на ключевые европейские индексы говорит о неготовности участников рынка предпринимать активные действия в отсутствие значимой новостной поддержки. Лишь нефтяные котировки растут, хотя и сдержано, не находя сил для возврата к пикам предыдущего дня. Сегодня экономический календарь не содержит интересной статистики, зато концовка недели весьма насыщена ею: завтра выйдут страновые PMI в секторе услуг и оценка прироста рабочих мест в США от ADP, а в пятницу - отчет Минтруда США по занятости в стране, который способен скорректировать ожидания по политике ФРС и экономике США. Учитывая дефицит новостей сегодня, мы полагаем, что на рынках будут преобладать слабовыраженные коррекционные настроения.

Вчера индекс МосБиржи заметно вырос, прибавив 1,2% и обновив исторический максимум. Заметно лучше рынка выглядели «фишки» нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: +3,6%; НОВАТЭК: +3,0%; Роснефть: +2,4%), раллировавшие ввиду взлета котировок нефти Brent выше 70 долл./барр. Неплохой рост продемонстрировали и акции металлургических компаний, - «фишки» сталелитейной отрасли (НЛМК: +1,8%; ТМК: +2,2%; ММК: +1,3%) позитивно отреагировали на хороший внешний фон и совещание в Минпромторге, по итогам которого металлурги согласились поставлять металл по закрепленным в долгосрочных госконтрактах ценам, Полиметалл (+1,7%) и Полюс (+1,6%) – на хорошую конъюнктуру рынков драгметаллов. НорНикель (+1,3%) и Северсталь (+0,5%) показали меньший рост, сдерживаемые недавними дивидендными «отсечками». В остальных сегментах активно росли лишь отдельные бумаги. Мы выделим акции ПИК (+3,3%), обновившие исторический максимум, акции Ленты (+3,2%) и Интер РАО (+2,0%).

Сегодня, учитывая резвый рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, мы ждем перехода индекса МосБиржи к консолидации в нижней части диапазона 3750-3800 пунктов.

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