Комментарии

ПСБ: На мировые рынки вернулся оптимизм, ждем преобладания роста в течение дня

Рубль может вернуться ниже отметки 73,5 за доллар

Во вторник ждем возобновления роста индекса МосБиржи, считаем вероятным его возврат выше отметки 3750 пунктов с обновлением исторических максимумов уже сегодня

Сегодня ожидаем стабилизации рынка ОФЗ около достигнутых уровней

Правление НОВАТЭКа (ДЕРЖАТЬ) продлило программу buyback еще на год - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Объем выкупа в рамках программы составит до 600 млн долл. Продление программы buyback было ожидаемо, учитывая, что на текущий момент она исполнена на 60%. Оцениваем данную новость нейтрально для акций НОВАТЭКА.

Акционеры ММК (ПОКУПАТЬ) одобрили выплату 0,945 руб. на акцию за 4 кв. 2020 и 1,795 руб. на акцию за 1 кв. 2021 - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Последний день торгов с дивидендами – 15 июня, доходность за 1 кв. – примерно 2,8%. Всего за 2021 г. ММК может выплатить дивиденды в районе 8 руб./акцию, по нашим оценкам, что дает доходность примерно 12,5%. Рекомендуем «покупать» акции ММК.

ПАО «Промсвязьбанк»


42150388 42626247
/ Сибирское Информационное Агентство /
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