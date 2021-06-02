Росбанк: Оптимизма в промышленности недостаточно для серьезных ценовых подвижек

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Оптимизма в промышленности недостаточно для серьезных ценовых подвижек. Торги в США закрылись на уровне пятницы, а в Европе компенсировали потери предыдущей сессии. Паритет не удалось изменить опубликованным индикаторам делового оптимизма в промышленности – по обе стороны Атлантики они фиксируют восстановительную динамику, однако до публикации статистики по рынку труда США никто не готов к решительным действиям.

Базовые ставки: Доходность UST’10 чутко отреагировала на статданные (+3 бп), но не форсировала рост, закрывшись без изменений против начала торгов (1.61% годовых).

Сырьевой рынок: Нефть уверенно держится, золото усомнилось в перспективах. Итоги встречи министров ОПЕК+ вселили уверенность в том, что комитет не видит угроз со стороны иранской нефти, а фактор восстановления спроса может выйти на первый план в 2п’21 и поддержать цены (Brent держится в интервале $70.5-71.0). Для золота основной темой остается настрой американской валюты, и отсутствие поводов для ее слабости оказывает давление на тройскую унцию (вновь отступила ниже $1900).

Мировые валюты: Поводов для продажи доллара не нашлось. Американская валюта была основным драйвером валютного рынка – коррекция из-за некоторой слабости компонент опросных индикаторов ISM (отпускных цен и занятости) не получила развития, вероятно, из-за опасений более сильных данных по рынку труда от ADP (в четверг) и основного отчета в пятницу. Евро-доллар на этом фоне вернулся к 1.2220, протестировав 1.2250 в течение дня.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин продолжает доводить текущие серии ОФЗ-ПД до максимально возможных объемов на первичных аукционах до того, как 14 июня вступят в силу ограничения на участие в первичных размещениях госдолга для американских финансовых институтов. Сегодня выбор пал на серии 26234 (июл.25) и 26235 (мар.31) – одни из немногих выпусков, которые доступны для аукционов и в которых все еще могут быть привлечены сколь-либо значительные суммы. Ожидаемые нами ценовые уровни отсечки приведены в регулярном обзоре (на английском языке). В остальном наиболее интересный для нас аспект в части первичного рынка – любые детали о новых сериях ОФЗ, которые будут доступны к размещению после 14 июня.