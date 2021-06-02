ИАЦ «Альпари»: Существует риск обнуления сбережений россиян

На российский фондовый рынок могут поступить до 8 трлн руб. от частных инвесторов. Такой прогноз дал президент-председатель правления «ВТБ» Андрей Костин. По его мнению, рост ставок не остановит бум на фондовом рынке. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок в ближайшие три года.

Отдельно стоит сказать, что по итогам апреля 2021 года количество физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже превысило 11,7 млн. Сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. Все это выглядит очень оптимистично, однако, рынок акций далеко не всегда лучшее место для вложений. И дело здесь не только в возможных санкциях. К ним все давно привыкли. Кстати, нет худа без добра. Санкции — это заниженные котировки российских акций, а значит, более привлекательная дивидендная доходность. На российском рынке акций в текущем году дивидендная доходность составит 8-9%.

Существует реальный риск обнуления сбережений граждан. Распродажа на американском рынке акций может вызвать падение всех emerging markets, включая в том числе и Россию. Причем на значительно большую в процентном отношении величину. Что может привести «медведей» на Wall Street? Слабые результаты американских компаний и рост налогов в США. Плюс еще сохраняется риск повышения ставок. Впрочем, акции потом восстановятся. А вот что может обнулиться навсегда, то это, однозначно, крипта.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»