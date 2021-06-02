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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июня: 4 492,1602 руб/1 г золота и 66,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 492,1602 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 795,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 748,7300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,8602 р. (0,33%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3200 р. (2,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9401 р. (1,38%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,3701 р. (1,66%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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