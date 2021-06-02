Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 июня: 4 492,1602 руб/1 г золота и 66,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 492,1602 руб.

1 грамм серебра - 66,4300 руб.

1 грамм платины - 2 795,0901 руб.

1 грамм палладия - 6 748,7300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,8602 р. (0,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3200 р. (2,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,9401 р. (1,38%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,3701 р. (1,66%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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