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«Фридом Финанс»: Решение ОПЕК поддержит нефтяные котировки

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,4% при негативной динамике на биржах США и росте цен на нефть.

Инвесторы ожидают важных для оценки потенциального спроса данных о количестве занятых в несельскохозяйственных отраслях США. Статистика недельных заявок на пособие по безработице регулярно подтверждает постепенное восстановление американской экономики. В то же время технические факторы, связанные (в числе прочего) с эффектом низкой базы, могут ограничить улучшение помесячных индикаторов рынка труда по итогам мая.

ОПЕК в ходе июньской встречи подтвердила свое апрельское решение увеличить производство в мае-июле суммарно на 1,14 млн барр./сутки (мбд). При этом Саудовская Аравия также откажется от добровольного сокращения добычи на 1 мбд. По текущим оценкам, дефицит нефти на мировых рынках во втором полугодии составит 1-2 мбд, что поддержит котировки черного золота. Однако при этом возрастает зависимость нефтяных цен от внешних факторов.

Лучше рынка сегодня вновь торговались акции российских нефтяных компаний. Бумаги НОВАТЭКа позитивно отыграли новость о продлении менеджментом программы выкупа акций с открытого рынка. Однако, на наш взгляд, эта информация не станет устойчивым драйвером роста котировок, поскольку данный план сейчас реализован лишь на 50–60%, что эквивалентно менее 1% капитализации компании.

Акции «Северстали» возобновили снижение, несмотря на итоги совещания в Минпромторге. Недавние заявления регуляторов о том, что отраслевые компании должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб., вырученных за счет повышения цен на внутреннем рынке, пока не получили какого-либо значимого развития. В то же время бумаги ММК сегодня торгуются лучше рынка, что, возможно, свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в отрасли.

Во второй половине дня наиболее вероятно продолжение роста на отечественных фондовых площадках. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3740–3795 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,30-73,65 и 89,64–90,40 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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