ПСБ: Рост доли собственных торговых марок в продовольственном ритейле – длительная тенденция

За 2020 г. значительно выросла доля собственных торговых марок в продажах российских продовольственных ритейлеров. Если учитывать отделы кулинарии и специализированные магазины, то по итогам 2020 г. на них пришлось 10% продаж – 1,6 трлн руб. Мы считаем, что рост популярности собственных торговых марок среди продуктового ритейла – тенденция длительная. Она связана не только со снижением платёжеспособности населения, но и со сменой потребительского поведения, а также с ростом популярности «жестких» дискаунтеров, фокусирующихся на фиксированных ценах.

За период пандемии значительно выросла доля собственных торговых марок (СТМ) в продажах российских ритейлеров. В период с мая 2020 г. по апрель 2021 г. их доля выросла с 4,7% до 5,3%, согласно исследованию Nielsen. В денежном выражении рост продаж этой категории составил 12,2%, что в 5 раз больше средней динамики рынка товаров повседневного спроса (FMCG).

Данный показатель не учитывает специализированные магазины, отделы кулинарии в торговых залах и сеть Вкусвилл, у которой 97% продаж приходится на СТМ. Если их учитывать, то на долю собственных товаров по итогам 2020 г. пришлось 10% продаж – 1,6 трлн руб., говорится в исследовании INFOLine. По итогам года крупнейшими сетями по обороту СТМ в номинальном выражении стали Х5 – 355 млрд руб. (это +46,9% по сравнению с 2019 г.), Магнит – 151 млрд руб. (+61,8% г/г) и ВкусВилл – 111 млрд руб. (+ 36,8% г/г). При этом Х5 и Магнит формируют объем за счет значительных оборотов, а доля СТМ в их обороте сравнительно небольшая: Пятёрочка – 17,4%, Перекресток – 12,5%, Магнит – 10%. ВкусВилл же наоборот – нишевый игрок.

Товары собственных марок используются ритейлерами чаще всего по двум причинам. С одной стороны, сетевым магазинам создание СТМ обходится дешевле, т.к. нет ряда издержек на рекламу, наценок, нет перебоев с поставками. С другой стороны, есть магазины, которые используют СТМ как лицо сети и намеренно фокусируются на нем, увеличивая тем самым привлекательность. В первом случае чаще всего идет ставка на невысокую цену, а во втором – на качество и уникальность.

Рост продаж СТМ в 2020 г. в большей степени был обусловлен их дешевизной и сопряжен со снижением платежеспособности населения: располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, согласно данным Росстата. Также росту продаж СТМ способствовали открытия новых дискаунтеров и увеличение числа существующих (с высокой долей СТМ в обороте), таких как: Светофор, Моя цена от Магнита, 365+ от Ленты. Уже в 2021 году ряд магазинов также объявили о выходе новых форматов, например, Smart от сети Spar. Активно набирают популярность и «жесткие» дискаунтеры с фиксированными ценами. Конкуренцию основной компании на рынке, FixPrice, уже составил Чижик от Х5. Этот сегмент увеличивается значительно быстрее остальных офлайн-подразделений (29% против 6% среднего роста за 2020 г.)

Мы считаем, что рост популярности собственных торговых марок среди продуктового ритейла – тенденция длительная, и в 2021 г. доля вырастет до 10,5%. Новый тренд связан не только со снижением платёжеспособности населения (среднесрочный фактор), но и со сменой потребительского поведения, когда люди готовы покупать товары неизвестного бренда, но с более выгодным соотношением цена/качество. По данным опроса Nielsen 65% покупателей заинтересованы в премиальном сегменте СТМ, а 79% готовы покупать СТМ товары для здоровья. Также нельзя исключать развитие нишевых магазинов, таких как ВкусВилл, и «жестких» дискаунтеров, фокусирующихся на фиксированных ценах.

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