ИАЦ «Альпари»: Рынок взрывает оптимизмом

Российский фондовый рынок продолжает искрить позитивом. Индекс МосБиржи к вечеру среды прибавляет и поднимается к новым максимумам около 3805 пунктов. В начале года сложно было представить, что рублевый индикатор вплотную подойдет к 3800 пунктам, а теперь это далеко не предел. На самом деле, покупки идут почти исключительно за счет резидентов, потому что иностранцы аккуратны и осторожны и не особенно доверяют взрывному росту российских активов. Индекс РТС вырос до 1636 пунктов и способен торговаться в границах 1620-1650 пунктов.

В фаворитах спроса так же, как и накануне, акции компаний нефтегазового сектора — от «Новатэка» до «Лукойла» и «Газпрома». Все они только выигрывают от ралли сырьевых котировок.

Нефть Brent в свою очередь вечером балансирует около $70,95, а рынок не видит ничего критичного в постоянном расширении сырьевого предложения.

В минусе зависли акции «М.Видео», которые накануне пробили-таки верхнюю границу бокового коридора, но удержаться выше не смогли и сегодня снова уходят к 672 руб. Вполне возможно, что сейчас котировки «застрянут» в пределах 652-686 руб.

Бумаги «РусГидро» второй день фигурируют среди лидеров снижения, таким образом акция компенсирует, вероятно, предыдущий взрывной подъем, который сейчас кажется рынку чрезмерным. Акция уходит к 0,8434 руб. и может снизиться к 0,8320 руб.

Доллар США к вечеру теряет вес в паре с рублем и снижается к 73,20 руб. Фактически, пара доллар/рубль продолжает балансировать в границах 73,20-74,50 без изменений. Ниже 73,00 рублю укрепиться не дают, так как слишком болезненно для хрупкого экономического восстановления, а идти выше 74,50 нет веских оснований, пока нефть дорогая. Вот и получается малоинтересная болтанка в узком коридоре. Евро стоит 89,42 руб. и остается в пределах 89,30-90,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»