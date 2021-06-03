«Открытие»: Сектор нефти и газа вновь тащит рынок вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Сектор нефти и газа вновь тащит рынок вверх

К 15:20 мск индекс МосБиржи – 3777,62 п. (+0,35%), а РТС – 1620,53 п. (+0,39%). После утренней заминки отечественный рынок вновь демонстрирует рост. Помогает ему в этом нефть, которая удерживается вблизи $71 за баррель Brent. В Европе также небольшой рост за счёт секторов автомобилестроения и энергетики.

Сектор нефти и газа (+1,1%) лидировал к середине дня, а вот финансы оказались аутсайдерами (-1,6%) из-за провала бумаг TCS Group.

Акции «Газпрома» дорожали на 1,6%, отыгрывая существенный рост добычи и экспорта с начала года. Однако в Германии вновь обнаруживаются неприятности. Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство «Северного потока-2» и провести дополнительный анализ с точки зрения защиты климата. Соответственно, в обращении содержится требование на приостановку строительства до завершения анализа. С позиций политических циклов «зелёные» рассчитывают на победу во время осенних выборов, после которой они смогут законодательно решить данный вопрос. Однако СП2 строится во многом для ликвидации угольной энергетики ФРГ, которая занимает до трети в энергетическом балансе.

Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды за 2020 год в размере 6,94 рублей на акцию. Впрочем, другого исхода заочного голосования не ожидалось.

Рубль следует за нефтью, игнорируя слабость валют EM

Рубль торговался относительно стабильно к доллару и укреплял свои позиции к евро. Основной поддержкой для рубля выступает нефть, которая торгуется на максимальных значениях почти за полтора года. Кроме того, аукционы ОФЗ часто сопровождаются более крепким курсом российской валюты.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5220 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 5,02% на день, остались на уровне 5,18% на неделю и 5,38% на месяц.

На аукционе ОФЗ-ПД 26234 с погашением 16 июля 2025 года были размещены бумаги на 33,448 млрд рублей по номиналу при спросе 51,527 млрд рублей по номиналу. Предложение составляло более 40,24 млрд рублей по номиналу, или остаток, доступный к размещению в данном выпуске. Средневзвешенная доходность составила 6,66%.

Турецкая лира вновь среди аутсайдеров на новом историческом минимуме против доллара. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал бороться с инфляцией снижением ставок. Южноафриканский ранд терял около 0,4% на фоне рекордной безработицы по итогам I квартала. Индекс доллара повышался почти на 0,4% и торговался около отметки 90,20 п.

Заявления из Великобритании продолжают обеспечивать рубль негативным фоном. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что союзникам по НАТО следует защищать себя от угроз из России, включая таковые в кибер-пространстве. Накануне стало известно об атаках на компьютерную систему крупнейшего производителя мяса JBS, в которой вновь обвинили хакеров из РФ.

По состоянию на 15:20 мск:

DXY - 90.10 п. (+0,3%),

USD-RUB – 73,43 (-0,1%),

EUR-RUB – 89,50 (-0,34%),

EUR-USD - $1,219 (-0,19%),

GBP-USD - $1,415 (+0,02%),

USD-JPY – 109,73 (+0,26%).

Инфляция в Европе грозит выйти из-под контроля

Европейские индексы торговались в небольшом плюсе. Лидировали секторы автомобилестроения, продуктов и напитков, а также энергетики.

Вопрос инфляции заставляет инвесторов проявлять осторожность. Цены производителей еврозоны выросли за май на 1,0%, а в годовом выражении повысились на 7,6%, что оказалось выше прогноза 7,3% и выше апрельских 4,4%.

Розничные продажи в Германии снизились за апрель на 5,5%, но в годовом выражении всё же повысились на 4,4%.

Акции производителя грузовиков Volvo дорожали на 2% после решения совета директоров распределить средства от продажи UD Trucks среди акционеров.

Бумаги производителя качественной аудиотехники и телевизоров Bang & Olufsen взлетели на 9% после улучшения прогноза на текущий год. Вероятно, что увеличение объёма дистанционных сотрудников сопровождается повышенными тратами на комфортное прослушивание музыки и просмотр телевизоров.

По состоянию на 15:20 мск:

FTSE 100 - 7094,35 п. (+0,20%),

DAX - 15562,83 п. (-0,03%),

CAC 40 - 6500,21 п. (+0,17%).

Нефть продолжает рост на надеждах восстановления спроса

Нефть продолжила рост на фоне сильных данных по производственной активности в мире. ОПЕК+ также сохраняет прогноз по поводу дефицитного рынка в текущем году и придерживается плана постепенного наращивания производства.

Индия сообщает о 132,7 тыс. новых случаев COVID-19 за последние сутки, что немного выше, чем в начале недели, но это число вдвое меньше выздоровевших.

Администрация Джо Байдена приостановила действие всех лицензий на бурение на территории природоохранного национального арктического парка дикой природы на Аляске. Разрешения были выданы в период администрации Дональда Трампа. Крупнейшие банки США также заявили о том, что не будут предоставлять финансирование для разработки месторождений на данной территории.

Поддержку нефти оказывают ожидания сокращения запасов в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут сокращения на 2,1 млн бар. за прошлую неделю.

По состоянию на 15:20 мск:

Brent - $70,92 (+0,95%),

WTI - $68,26 (+0,80%),

Золото - $1906,4 (+0,07%),

Медь - $10173,27 (-0,84%),

Никель - $18165 (+0,19%).

Американские инвесторы проявляют осторожность перед выходом статистики по рынку труда в пятницу

Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост рынка в начале дня в пределах 0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,60%.