ПСБ: Нефть продолжает восходящее движение

Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти, превышая уровни двухлетней давности. Драйвером роста остаются повышенные ожидания по спросу на фоне автомобильного сезона в США. Статистика от API вышла с задержкой на день из-за выходного дня в понедельник. Данные показали снижение запасов сырой нефти на 5,36 млн барр., тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,56 млн барр., а запасы бензинов - на 2,5 млн барр. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США, полагаем, что они выйдут схожими. Нефть Brent, по нашим ощущениям, продолжит демонстрировать восходящее движение, ближайший ориентир 72-75 долл./барр.
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