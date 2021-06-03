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ПСБ: Нефть продолжает восходящее движение Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent продолжают уверенно расти, превышая уровни двухлетней давности. Драйвером роста остаются повышенные ожидания по спросу на фоне автомобильного сезона в США. Статистика от API вышла с задержкой на день из-за выходного дня в понедельник. Данные показали снижение запасов сырой нефти на 5,36 млн барр., тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,56 млн барр., а запасы бензинов - на 2,5 млн барр. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США, полагаем, что они выйдут схожими. Нефть Brent, по нашим ощущениям, продолжит демонстрировать восходящее движение, ближайший ориентир 72-75 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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