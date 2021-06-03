Комментарии

«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи превысил 3800 пунктов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи обновил максимум. Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+3,82%), который закончил строительство всех очередей проекта «Ямал СПГ». В числе аутсайдеров оказались бумаги HeadHunter (-8,05%) после новости о продаже фондами крупного пакета в рамках SPO. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,50.  

Банк России отмечает ускорение темпов роста ВВП. Ожидается, что докризисный уровень в ряде секторов может быть достигнут уже по итогам первого полугодия, однако некоторые отрасли восстанавливаются более медленно. При этом в прошлом месяце отмечалось ускорение инфляции. Данные по росту цен за май будут опубликованы через неделю, и если инфляция составит более 5,5% в годовом выражении, то возможно повышение ключевой ставки. Однако вероятность того, что регулятор сохранит ее на текущем уровне, пока преобладает. Фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику, несмотря на риски, связанные с ускорением темпов повышения цен. Кроме того, если экономика вступила в фазу инфляционного роста, то в первую очередь будут дорожать акции циклических компаний. Вчера индекс Мосбиржи впервые достиг нижней границы нашего прогнозного интервала на год. Мы ожидаем, что российский рынок в ближайшее время перейдет к боковой динамике или умеренной коррекции, но в целом сохранит зависимость от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00–73,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3780–3830 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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