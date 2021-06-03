ПСБ: Рубль ушел в плюс на фоне ралли в нефтяных ценах

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду рубль подорожал сразу на 0,5% до 73,2 за доллар и 89,3 за евро. Поддержку рублю оказывают высокие нефтяные цены. Вчера котировки Brent обновили двухлетний максимум, поднявшись до 71,4 долл за баррель (+1,6% ко вторнику). Фактор конвертации в валюту дивидендных выплат Сбербанка держателями депозитарных расписок, оказывающий давление на рубль в первой половине недели, отошел на второй план.

Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно. Продолжили слабеть турецкая лира (-0,6% к доллару) и индийская рупия (-0,3%). Укрепление к доллару продемонстрировали валюты ЮАР (+1,8%, Бразилии (+1,5%), Чили (+1,2%), Перу (+1%). Сводный индекс валют развивающихся стран MSCI вчера потерял 0,1%. Усилению доллара способствовала публикация Бежевой книги ФРС. В отчете регулятор отметил ускорение темпов восстановления экономики США.

Сегодня ожидаем, что курс рубля останется ниже 73,5 за USD. В случае продолжения ралли на нефтяном рынке и роста котировок Brent в диапазон 72 - 75 долл за баррель видим потенциал укрепления рубля ближе к нижней границе диапазон 72,0 – 74,0 за доллар.

Вчера кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 1-2 б.п. Рост цен на нефть, укрепление рубля и снижение доходности облигаций развитых стран вчера не смогли обеспечить рост цен рублевых облигаций. Давление на рынок оказывают ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на фоне высокой инфляции. За последнюю неделю инфляция составила 0,12%, годовой показатель по итогам июня может достигнуть 5,8 – 6,0%. По прогнозам ЦБР замедление инфляции ожидается лишь осенью.

Аукционы Минфина РФ продемонстрировали слабый спрос на короткие ОФЗ из-за рисков повышения ставок. Минфин вчера разместил​ 4-летние ОФЗ 26234 на 33,4 млрд руб. при спросе 51,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,68% годовых, что содержит премию 3 б.п. к закрытию вторника. Спрос на 10-летние ОФЗ​ 26235​ составил 82,6 млрд руб., а объем удовлетворенных заявок 20 млрд руб. Доходность по цене отсечения ОФЗ-ПД 26235 составила 7,25% годовых, +3 б.п. к закрытию вторника. Во второй половине дня спрос покупателей способствовал снижению доходности ОФЗ 26235 ближе к 7,20% годовых.

Сегодня ожидаем, что цены ОФЗ останутся вблизи текущих уровней.

ПАО "Промсвязьбанк"